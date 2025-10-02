Invest

De R$ 5 mil a R$ 8 mil: como fica a nova tabela do Imposto de Renda

Aprovado na quarta-feira, 1, texto estabelece isenção para pessoas que ganham até R$ 5 mil e descontos parciais até R$ 7,3 mil

Reforma do IR: brasileiro pode deixar de pagar até R$ 4 mil em imposto (Montagem EXAME/Canva)

Letícia Furlan
Repórter de Mercados

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 10h17.

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, 1º, o projeto de lei que zera o Imposto de Renda pessoas que ganham até R$ 5 mil. O PL também dá desconto parcial no IR para quem tem renda de até R$ 7,3 mil, e cria uma alíquota mínima de 10% para contribuintes de alta renda.

O projeto aprovado ontem também estabelece uma alíquota mínima de 10% para quem ganha acima de R$ 50 mil por mês. Na prática, o aumento do imposto dos mais ricos deve compensar a redução do IR para os que ganham menos.

Segundo o Ministério da Fazenda, a tributação de 10% atingirá 0,13% dos contribuintes, que hoje pagam, em média, apenas 2,54% de Imposto de Renda. Trabalhadores em geral pagam, em média, 9% a 11% de IR sobre seus ganhos.

“10 milhões vão deixar de pagar imposto de renda e 5 milhões vão pagar menos do que pagam hoje. São 15 milhões de pessoas afetadas e você tem 141 mil pessoas que pagam uma alíquota média hoje de 2,5%”, afirmou o ministro Fernando Haddad nesta quinta-feira, 2.

Atualmente, está isento apenas quem recebe até R$ 3,03 mil mensais, o equivalente a dois salários mínimos. A proposta do governo é que a isenção para quem ganha até R$ 5 mil seja válida a partir de 2026.

Mas, para isso acontecer, o projeto de lei precisa ser aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Lula.

Quanto vai ser a economia de cada faixa salarial?

De acordo com cálculos elaborados pela Confirp Contabilidade, com base no projeto aprovado, os descontos de IR acrescenta os seguintes valores à renda mensal de cada faixa salarial (contando com pagamento de 13º salário):

Renda BrutaGanho por MêsGanho Anual% sobre Salário
3.036,00---
3.400,0027,30354,8910,44%
3.600,0054,76711,8919,77%
3.800,0084,761.101,8929,00%
4.000,00114,761.491,8937,30%
4.200,00144,761.881,8944,81%
4.400,00177,892.312,5752,56%
4.600,00222,892.897,5762,99%
4.800,00267,893.482,5772,55%
5.000,00312,894.067,5781,35%
5.200,00286,273.721,4671,57%
5.400,00259,643.375,2862,51%
5.600,00233,013.029,1054,09%
5.800,00206,382.682,9346,26%
6.000,00179,752.336,7538,95%
6.200,00153,121.990,5732,11%
6.400,00126,491.644,4025,69%
6.600,0099,861.298,2219,67%
6.800,0073,23952,0414,00%
7.000,0046,60605,868,66%
7.200,0019,98259,693,61%
7.350,000,000,000,00%
7.400,000,000,000,00%
7.500,00--0,00%
8.000,00--0,00%

Como será a isenção do IR e o que muda na prática?

O projeto amplia a faixa de isenção do imposto de renda até R$ 5 mil por mês, com um desconto parcial até R$ 7,3 mil, e cria uma alíquota mínima de 10% para rendimentos altos.

Quando a isenção do IR começa a valer?

A proposta do governo é que a isenção seja válida a partir de 2026. Para isso acontecer, o projeto de lei de isenção e de compensação para a renúncia fiscal precisa ser aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Lula.

Quanto a isenção do IR vai custar?

No novo formato, com a ampliação da faixa beneficiada, a renúncia anual poderá chegar a R$ 31,7 bilhões, contando a perda de estados e municípios.

Como será a compensação da isenção do IR?

Para compensar a renúncia fiscal, o projeto criará um imposto mínimo de 10% que incidirá sobre a renda de quem recebe a partir de R$ 600 mil por ano.

