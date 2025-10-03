Ibovespa opera estável após queda de mais de 1% na véspera e sem payroll no radar

Na comparação com agosto de 2024, a produção industrial caiu 0,7%. No acumulado do ano, o setor avançou 0,9%, e em 12 meses o crescimento foi de 1,6%.

No radar hoje

Os mercados monitoram os efeitos do shutdown nos Estados Unidos, que mantém paralisada parte da máquina pública e suspendeu a divulgação do payroll, o indicador mais esperado do mês, previsto anteriormente para esta manhã. A ausência dos dados de emprego aumenta as incertezas sobre os próximos passos do Federal Reserve (Fed, banco central americano).

O impasse ocorre na volta do feriado judaico de Yom Kippur, quando investidores esperam que os senadores norte-americanos retomem as negociações em Washington e cheguem a um acordo para encerrar o bloqueio orçamentário no governo Trump.

Enquanto isso, a leitura dos índices de atividade (PMIs) ganha ainda mais relevância. O PMI composto final de setembro da S&P Global, caiu a 53,9, de 54,6 (consenso 53,6). O PMI de Serviços, reucou para 54,2, de 54,5 (consenso 53,9). Já o PMI de serviços do ISM de setembro caiu a 50, de 52 (consenso 51,7).

Às 14h40, os investidores acompanham a fala do vice-presidente do Fed, Philip Jefferson, e às 22h05, do presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda.

Mercados internacionais

Na Ásia, o pregão foi misto nesta sexta-feira. O Japão, o Nikkei 225 subiu 1,93%, com forte alta do conglomerado de tecnologia Hitachi após anunciar parceria com a OpenAI.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng recuou 0,54%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 avançou 0,46% e os mercados da China e da Coreia do Sul permaneceram fechados.

Na Europa, os índices reduziram o ritmo e fecharam mistos. O Stoxx 600 subiu 0,49%, o FTSE 100 de Londres ganhou 0,63%, enquanto o CAC 40 de Paris teve ganho de 0,31% e o DAX de Frankfurt caiu 0,20%.

Em Nova York, os índices mostravam sinal positivo. O Dow Jones avançava 0,75%, o S&P 500 tinha alta de 0,36% e os do Nasdaq 100 operava com leve ganho de 0,16%.