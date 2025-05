Dólar fecha em queda de 1,32% e vai a R$ 5,60

O dólar fechou em queda de 1,42%, a R$ 5,608, depois de oscilar entre R$ 5,674 e R$ 5,596 nesta terça-feira, 13, em dia de divulgação da ata do Copom e dados de inflação dos EUA. O DXY, que mede a performance da moeda americana frente a uma cesta de outras moedas, tinha queda de 0,83%.

Às 17h05, o dólar futuro para junho recuava 1,20%, a R$ 5,6295. O euro subia 0,89%, a US$ 1,118. E a libra ganhava 0,99%, a US$ 1,330.

A valorização do real frente ao dólar reflete a reação do mercado à ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central divulgada mais cedo. O documento indicou que a Selic deverá permanecer em patamar elevado por um período prolongado. Isso acontece porque a manutenção dos juros elevados torna o Brasil um destino mais atraente para investidores estrangeiros em busca de rentabilidade.

O mercado também reagiu aos dados de inflação nos Estados Unidos. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) de abril registrou alta de 0,2%, resultado inferior à expectativa do mercado, que era de 0,3%.

Segundo André Valério, economista sênior do Inter, “o resultado de hoje é o primeiro pós-tarifas, mas ainda sem sofrer grandes impactos, devido à defasagem do repasse e da rigidez de preços”. Ele destaca que o cenário anterior ao aumento das tarifas já era de acomodação, com forte desaceleração da inflação nos últimos três meses.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.