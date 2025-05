Dólar fecha em queda de 0,50%, com tarifas e fiscal no radar

O dólar fechou em queda de 0,50% nesta quinta-feira, 29, cotado a R$ 5,667, depois de oscilar entre R$ 5,643 e R$ 5,703.

O mercado ainda reage à decisão de ontem da Justiça dos Estados Unidos de bloquear as tarifas recíprocas anunciadas pelo presidente Donald Trump em abril. Hoje, no entanto, o Tribunal Federal de Apelações concedeu uma suspensão temporária à decisão que questionava as tarifas globais impostas pelo republicano, enquanto avalia a possibilidade de estender essa medida por um prazo maior.

No cenário doméstico, as atenções continuam para o IOF. Nesta quinta, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que o governo tem dez dias para apresentar ao Congresso Nacional uma nova proposta como alternativa ao aumento do imposto para equilibrar as contas públicas. Segundo ele, o Legislativo espera um plano “duradouro, consistente e que evite as gambiarras tributárias só para aumentar a arrecadação, prejudicando o país”.

O índice do dólar (DXY), que mede o desempenho da moeda americana frente a uma cesta de divisas, caía 0,58%. O euro subia 0,61%, a US$ 1,1365. E a libra ganhava 0,17%, a US$ 1,3494.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.