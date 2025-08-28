Dólar fecha em queda com maior apetite a risco no Brasil

O dólar à vista fechou, na sessão desta quinta-feira, 28, em baixa de 0,20%, a R$ 5,4064, após oscilar entre R$ 5,3974 e R$ 5,4319.

Segundo Gabriel Filassi, especialista em investimentos e sócio da AVG Capital, o dólar segue em tendência de queda devido ainda à previsão de queda de juros nos Estados Unidos que "tira o dinheiro das treasuries e faz o capital migrar para países emergentes como o Brasil". O T-Note de 10 anos recua a 4,210%, de 4,239%.

Além disso, a forte alta do Ibovespa, que subiu mais de 1,5%, também colabora para a queda da divisa americana. O otimismo, por sua vez, é sustentado por uma combinação de fatores domésticos e externos que reforçam o apetite por risco dos investidores.

"A expectativa de início do ciclo de flexibilização monetária, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, tem se refletido em quedas expressivas nos contratos de DI futuro, principalmente nos de prazos mais longos", diz Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

Mas um dos principais destaques foi o avanço do debate eleitoral, que trouxe um maior apetite por risco nos ativos locais, o que puxou a moeda para baixo, acompanhando o movimento positivo da bolsa.

Hoje, foi divulgado da pesquisa Latam Pulse, realizada pelo instituto AtlasIntel em parceria com a Bloomberg, publicada nesta quinta-feira, 28.

O levantamento indicou que, em um eventual segundo turno das eleições presidenciais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apareceria atrás do governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos). Tarcísio registrou 48,4% das intenções de voto contra 46,6% de Lula.

Esta pesquisa é também a primeira divulgada em agosto que não confirma a tendência de melhora da popularidade de Lula, observada anteriormente, em meio ao tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros imposto pelo presidente americano Donald Trump e à queda no preço dos alimentos.

Em comparação com o levantamento de julho, a desaprovação do presidente aumentou 1,3 ponto percentual, enquanto a aprovação caiu 2,3%.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.