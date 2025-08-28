Aprovação de Lula cai 2,3 pontos e reprovação sobe 1,3 ponto, diz AtlasIntel

O trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 47,9% dos brasileiros e reprovado por 51%, segundo a pesquisa Latam Pulse, realizada pelo instituto AtlasIntel em parceria com a Bloomberg, divulgada nesta terça-feira, 28. Cerca de 1% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Em comparação com o levantamento de julho, a desaprovação do presidente aumentou 1,3 ponto percentual, enquanto a aprovação caiu 2,3%.

Esta pesquisa é a primeira divulgada em agosto que não confirma a tendência de melhora da popularidade de Lula, observada anteriormente, em meio ao tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros imposto pelo presidente americano Donald Trump e à queda no preço dos alimentos.

De acordo com análise do instituto, embora as variações sejam estatisticamente significativas e superiores à margem de erro, ainda não é possível afirmar que houve uma reversão na tendência de melhora da avaliação de Lula, observada nas pesquisas anteriores.

Melhor resultado de Lula entre Mulheres e mais pobres

Entre as mulheres, a popularidade do presidente é mais alta, com 53,9% de aprovação, contra 41,6% entre os homens.

Os dados também revelaram que 44,7% dos brasileiros com nível fundamental desaprovam o presidente, enquanto a desaprovação atinge 47% entre os que completaram o nível superior. A taxa de desaprovação cresce entre aqueles com ensino médio, chegando a 58,1%.

Em relação à faixa etária, os idosos mostram maior aprovação: 63% dos entrevistados entre 60 e 100 anos aprovam o presidente, contra 33,2% entre a população de 25 a 34 anos.

Quanto à renda familiar, 63,9% dos entrevistados com uma renda superior a R$ 10 mil aprovam o presidente, contra 38,8% entre os que recebem até R$ 3 mil.

A região Sul continua com a maior taxa de desaprovação do presidente, com 61,2%, enquanto o Nordeste registrou apenas 38,4%. No Sudeste e no Centro-Oeste, as taxas de desaprovação são similares, com 56,3% e 59,3%, respectivamente.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 6.238 brasileiros adultos entre os dias 20 e 25 de agosto de 2025, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual para mais ou para menos.