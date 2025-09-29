Dólar fecha em queda, a R$ 5,32, com risco de paralisação nos EUA

O dólar fechou em queda de 0,30% nesta segunda-feira, 29, a R$ 5,322, após oscilar entre R$ 5,345 e R$ 5,305, em linha com o exterior. O mercado esteve atento para uma possível paralisação do governo dos Estados Unidos caso uma lei orçamentária não seja aprovada até terça-feira.

“Eles entraram em um impasse por conta de brigas políticas entre o executivo e o legislativo, o que pode levar ao que chamamos de shutdown, que é, basicamente, o governo parar de funcionar, com o serviço público entrando em paralisação”, explica Ian Lopes economista da Valor Investimentos.

No Brasil, investidores estiveram atentos às declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, durante evento do Itaú em São Paulo. Haddad afirmou que o governo não está fazendo ajuste fiscal vendendo patrimônio, e que continuará a buscar as metas fiscais estabelecidas, tanto para 2025 quanto para 2026.

Em relatório publicado nesta segunda, mas sem relação com o evento, o Inter citou um cenário fiscal brasileiro que não foi resolvido de “maneira crível”. “A conjuntura aponta um equilíbrio frágil na cotação da moeda brasileira que pode ser desfeito rapidamente caso haja alterações no cenário externo, por ora favorável aos mercados emergentes e que tem ditado grande parte da variação cambial do real em momento recente”, escreveram os analistas do banco.

Ainda no cenário doméstico, foi publicado o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) de agosto, que mostrou a geração de 147.358 empregos formais. O resultado ficou abaixo da expectativa dos analistas, que projetavam 160 mil vagas.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.