Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump ameaça demissões em massa caso governo paralise

A Casa Branca intensifica os alertas de que empregos públicos podem estar em risco caso aconteça uma paralisação na próxima terça

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 17h58.

Última atualização em 28 de setembro de 2025 às 18h01.

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump alertou neste domingo que milhares de funcionários federais podem ser demitidos se o governo americano fechar essa semana, informou à NBC News.

Em entrevista exclusiva, Trump afirmou que “vamos cortar muitas pessoas que podemos cortar de forma permanente” e acrescentou que “prefiro não fazer isso”.

A Casa Branca intensifica os alertas de que empregos públicos podem estar em risco caso o governo paralise a partir da meia-noite de terça-feira, 30.

Na semana passada, a administraçãoorientou agências federais a se prepararem para demissões em massa caso o Congresso não chegue a um acordo para evitar a paralisação.

Se a ameaça se concretizar, será uma ruptura com o padrão histórico, já que, em situações anteriores de paralisação, funcionários são suspensos temporariamente. Em 2013, durante o último fechamento total do governo, cerca de 850 mil trabalhadores foram afetados.

O aviso de demissões em massa foi emitido por meio de um memorando do Office of Management and Budget (OMB) e aumenta a pressão sobre legisladores para evitar o fechamento do governo. Com menos de três dias para o prazo final de financiamento, as negociações seguem distantes, elevando a probabilidade.

Impasse em relação a financiamento

O motivo da possível paralisação é um desacordo entre líderes democratas e republicanos sobre um projeto de financiamento federal. A Casa Branca ameaça demissões em massa caso os democratas não apoiem a proposta de financiamento de curto prazo.

Presidentes do Senado e da Câmara, Chuck Schumer e Hakeem Jeffries, planejavam se reunir com Donald Trump para discutir opções de manter o governo financiado. A reunião foi cancelada pelo presidente, que justificou que os pedidos dos democratas eram “não sérios e ridículos”.

Os republicanos defendem um projeto que manteria o governo aberto até 21 de novembro, oferecendo tempo para negociar o orçamento anual completo, mas a proposta falhou no Senado devido à necessidade de apoio bipartidário.

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

Trump insinua um avanço nas negociações de paz no Oriente Médio

Prefeito de Nova York, Eric Adams, desiste de disputar reeleição

Igreja pega fogo nos EUA após tiroteio deixar um morto e nove feridos

Tufão Bualoi: Vietnã fecha aeroportos e vai evacuar 250 mil pessoas

Mais na Exame

Mundo

Trump insinua um avanço nas negociações de paz no Oriente Médio

Casual

Wagner Moura ganha prêmio em Festival de Cinema de Zurique

ESG

Youcom, da Renner, lança primeiro jeans circular preto do Brasil

Tecnologia

Brasileiros vencem competição nuclear na Rússia com projeto de base lunar sustentável