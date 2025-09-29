Ibovespa sobe, testa os 147 mil pontos e bate novo recorde 'intraday'

O Ibovespa abriu a sessão desta segunda-feira, 29, em forte alta de 1,19% aos 147.181 pontos, renovando o recorde intraday. A semana marca a virada para o mês de outubro e promete ser agitada em meio a falas de autoridades, dados de emprego no Brasil e nos Estados Unidos, votação do Projeto de Lei (PL) 1.807/2025 que isenta trabalhadores que ganham até R$ 5 mil de pagar o Imposto de Renda (IR).

O mercado também repercute o Boletim Focus por aqui, enquanto no exterior está no radar a possível paralisação do governo dos Estados Unidos. A agenda do dia ainda inclui a divulgação do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) e do índice de confiança de serviços, ambos calculados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Também haverá a nota de política monetária do Banco Central, previsto para a manhã. No período da tarde, serão conhecidos os resultados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e do Governo Central.

O dólar opera em queda de 0,05% na manhã desta segunda-feira, cotado a R$ 5.335 às 9h35.

Fala de autoridades

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa hoje do Encontro Firmus 2025 e da Conferência Itaú Macro Vision, que também conta com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Já o diretor de Política Econômica do BC, Diogo Guillen, participa do HSBC Brazil Investment Forum pela tarde.

Entre os destaques da fala de Haddad, o ministro reforçou que não haverá mudança da meta de inflação para 2026 e disse que o governo irá continuar seguindo as metas estabelecidas no arcabouço fiscal. A autoridade ainda falou que, provavelmente, nesta semana haverá a votação da reforma da renda.

O vice-presidente Geraldo Alckmin também concedeu entrevista pela manhã à Rádio CBN. Entre suas declarações, ele disse esperar que “anistia não interfira na votação do IR, porque não há relação entre temas”. Também enfatizou que acredita que aprove na quarta-feira, 1º, a isenção do IR na Câmara.

Alckmin citou estar otimista sobre o encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente dos EUA, Donald Trump. “Com encontro de Trump e Lula acho que haverá novos passos em reduções de tarifas.”

No exterior, o diretor do Fed Christopher Waller abriu a agenda de discursos na Alemanha. Na sequência, foi a vez de Beth Hammack, do Fed de Cleveland, acompanhada por Dave Ramsden, do Banco da Inglaterra (BoE), e Philip Lane, do Banco Central Europeu (BCE), em uma conferência dedicada ao tema da inflação.

IGP-M e Boletim Focus

O IGP-M avançou 0,42% em setembro, acelerando em relação à alta de 0,36% registrada no mês anterior, segundo a FGV. O resultado veio acima da expectativa do mercado, que projetava elevação de 0,35%. No acumulado de 2025, o índice ainda mostra queda de 0,94%, enquanto em 12 meses registra alta de 2,82%.

No Boletim Focus, as projeções do mercado para a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mostraram leve recuo: para 2025, a estimativa passou de 4,83% para 4,81%, e para 2026, de 4,29% para 4,28%. Já as expectativas para 2027 e 2028 permaneceram estáveis, em 3,90% e 3,70%, respectivamente.

A expectativa do Produto Interno Bruto (PIB) para 2025 manteve a mesma projeção da semana passada, fechando em 2,16%. Para 2026, a expectativa também ficou estável em 1,80%. A estimativa de 2027 ficou em 1,90%, enquanto para 2028 permaneceu em 2,00%.

Todas as projeções para a Selic se mantiveram: 15% (2025), 12,25% (2026), 10,50% (2027) e 10% (2028). Para o câmbio, as estimativas de 2025, 2026 e 2027 foram reduzidas de R$ 5,50 para R$ 5,48, R$ 5,60 para R$ 5,58 e R$ 5,60 para R$ 5,56, respectivamente. A projeção de 2028 subiu R$ 5,54 para R$ 5,56.

Mercados internacionais

As bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 29. No Japão, o Nikkei 225 recuou 0,69%, enquanto o Topix caiu 1,74%. O Kospi, da Coreia do Sul, subiu 1,33% e o Kosdaq ganhou 1,38%. Em Hong Kong, o Hang Seng avançou 1,89%, enquanto o Shangai, da China, subiu 0,90%.

Na Europa, por volta das 10h, o Stoxx 600 sobe 0,16%, o DAX cai 0,17% em Frankfurt, o FTSE 100 tem alta de 0,40% em Londres e o CAC 40 ganha 0,20% em Paris.

Nos Estados Unidos, os índices futuros operam em alta: o Dow Jones sobe 0,43%, o S&P 500 avança 0,55%, enquanto o Nasdaq 100 tem ganho de 0,73%, todos à espera do payroll, dados de emprego do setor privado não-agrícola, previsto para sair na sexta-feira, 3.