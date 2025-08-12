Dólar fecha abaixo dos R$ 5,40, menor patamar em 14 meses

O dólar à vista fechou, nesta terça-feira, 12, no menor patamar de 14 meses, desde 14 de junho de 2024, quando a moeda fechou em R$ 5,382. A divisa americana caiu 1,06%, a R$ 5,385.

O bom humor dos mercados e o maior apetite por risco foram impulsionados por dados de inflação em linha com as expectativas nos Estados Unidos e abaixo do piso das projeções no Brasil.

O índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos subiu 2,7% em julho na comparação anual, abaixo da expectativa de 2,8% e repetindo o ritmo de junho. Na variação mensal, a alta foi de 0,2%, em linha com as projeções.

O núcleo do CPI avançou 3,1% em 12 meses, acima da previsão de 3%, com aceleração frente aos 2,9% de junho.

"Isso reforça as apostas de cortes de juros pelo Federal Reserve a partir de setembro e aumentando a demanda por moedas emergentes", diz Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

As apostas de corte em 0,25 ponto percentual (p.p.) na reunião de setembro passaram de 86% para mais de 90%, segundo a plataforma FedWatch, do CME Group.

No Brasil, a inflação oficial, medida pelo IPCA, subiu 0,26% em julho, abaixo da estimativa de 0,37% do mercado. No acumulado em 12 meses, o índice recuou para 5,23%, de 5,53% no período anterior.

O resultado foi influenciado principalmente pela energia elétrica residencial, que respondeu por 0,12 ponto percentual do mês. Alimentos voltaram a cair (-0,27%), com destaque para batata-inglesa e cebola. Sem energia elétrica, o IPCA teria sido de 0,15% no mês, segundo o IBGE.

"No Brasil, o IPCA mais fraco sustentou expectativas de flexibilização monetária a partir de 2026, enquanto o elevado diferencial de juros segue favorecendo o real via carry trade", completa Shahini.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.