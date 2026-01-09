Dólar fecha a R$ 5,36 e acumula queda de mais de 1% na semana

O dólar à vista encerrou as negociações desta sexta-feira, 9, em queda de 0,44%, cotado a R$ 5,365. Com o fechamento, a moeda americana fecha a primeira semana de pregão de 2026 com uma desvalorização acumulada de 1,08%.

A apreciação do real aconteceu mesmo diante do avanço da divisa no exterior. No índice DXY, que mede a força do dólar junto a uma cesta de seis moedas de países desenvolvidos, a divisa avançou 0,26%.

Segundo André Valério, economista sênior do Inter, o desempenho do real refletiu um dia positivo para as commodities, que registraram altas generalizadas. O principal destaque foi o petróleo, impulsionado por incertezas relacionadas ao Irã.

O barril do Brent, referência mundial, para março subiu 2,17%, a US$ 63,34, na Intercontinental Exchange (ICE). Enquanto que o WTI, parâmetro para os Estados Unidos, para fevereiro avançou 2,35%, a US$ 59,12, na Nymex. Nesse contexto, moedas emergentes como o real e o peso mexicano se destacaram.

Também contribuiu para o cenário os dados do relatório oficial de empregos dos EUA, o payroll, que mostrou a criação de 50 mil vagas em dezembro, abaixo do consenso do mercado, que projetava cerca pde 73 mil postos de trabalho.

Valério destaca, porém, que o documento trouxe sinais mistos, com a taxa de desemprego recuando para 4,4%. "Diante desses dados conflitantes, é pouco provável que o resultado de hoje leve o Federal Reserve [Fed, o banco central dos EUA] a continuar o ciclo de cortes de juros já na reunião de janeiro", afirmou o economista.

"Considerando a comunicação recente dos membros do comitê, de que a taxa de juros está próxima do nível neutro, antecipamos que o Fed opte por pausar na reunião de janeiro e aguardar novos dados antes de definir os próximos passos da política monetária", afirmou.

Mas o impacto desse cenário externo sobre o real foi limitado, segundo Valério, pela leitura do IPCA de dezembro.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o indicador oficial da inflação no Brasil, mostrou que o mês de dezembro fechou em alta, com 0,33%, uma aceleração de 0,15 ponto percentual em comparação ao índice de 0,18% registrado em novembro.

Com o resultado, a inflação encerrou 2025 em 4,26%, dentro do intervalo de tolerância da meta definida pelo Banco Central. O desempenho no ano passado foi o melhor desde 2018, quando a inflação oficial foi de 3,75%.

"Dado o tom cauteloso do Copom e o qualitativo fraco da divulgação de hoje, acreditamos que o primeiro corte ocorra apenas na reunião de março. Esse movimento se refletiu na abertura da curva de juros ao longo da sessão, contribuindo para a manutenção de um diferencial de juros significativo em relação à economia americana, o que segue favorecendo a apreciação do real", disse o economista.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.