IPCA de novembro acelera e fecha em 0,18% após queda em outubro

Inflação veio abaixo da expectativa do mercado, que esperava uma alta de 0,20% no mês; inflação em 12 meses e volta a ficar dentro da meta pela primeira vez desde setembro de 2024

Estela Marconi
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 09h10.

Última atualização em 10 de dezembro de 2025 às 09h27.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o indicador oficial da inflação no Brasil, fechou o mês de setembro em alta, com 0,18%, uma aceleração de 0,09 ponto percentual em comparação ao índice de 0,09% registrado em outubro.

A inflação acumula alta de 4,46% nos últimos 12 meses, valor inferior aos 4,68% observados no período anterior. O dado volta a ficar dentro da meta do Banco Central pela primeira vez desde setembro de 2024. O teto da meta perseguida pelo BC é de 4,5%. 

No ano, o IPCA acumula alta de 3,92%. Em novembro de 2024, a variação negativa foi de 0,39%.

O resultado veio abaixo da expectativa do mercado financeiro, que esperava uma alta de 0,20% no mês. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Qual foi o resultado do IPCA de novembro de 2025?

  • IPCA de novembro: 0,18%
  • IPCA no ano: 3,92%
  • IPCA nos 12 meses: 4,46

IPCA de novembro acelera com passagens aéreas e COP30

 
GrupoVariação (%)Impacto (p.p.)
OutubroNovembroOutubroNovembro
Índice Geral0,090,180,090,18
Alimentação e bebidas0,01-0,010,000,00
Habitação-0,300,52-0,050,08
Artigos de residência-0,34-1,00-0,01-0,03
Vestuário0,510,490,020,02
Transportes0,110,220,020,04
Saúde e cuidados pessoais0,41-0,040,060,00
Despesas pessoais0,450,770,050,08
Educação0,060,010,000,00
Comunicação-0,16-0,200,00-0,01
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços

O maior impacto veio das passagens aéreas, com avanço de 11,9%, o que adicionou 0,07 ponto percentual ao índice geral. A energia elétrica residencial, que subiu 1,27% após reajustes tarifários em diferentes concessionárias, também contribuiu para a aceleração.

No grupo de Despesas pessoais, a hospedagem avançou 4,09%, influenciada pela alta de cerca de 178% em Belém, pela COP30. Esses movimentos explicam o aumento do índice, apesar de novembro ter registrado o menor resultado para o mês desde 2018.

Apesar da pressão vinda dos serviços e dos monitorados, alguns itens ajudaram a segurar o índice. Produtos de higiene pessoal (-1,07%) e alimentos relevantes para as famílias, como o tomate (-10,38%) e o arroz (-2,86%), recuaram com força.

Segundo Fernando Gonçalves, gerente do IPCA, “o cereal registrou uma trajetória de variações negativas ao longo de todo o ano de 2025, acumulando queda de 25%”.

Gonçalves afirmou que, mesmo com o aumento no percentual de subitens alimentícios com variação positiva, “dado os pesos e a magnitude das quedas registradas em alguns subitens, o grupo Alimentação e bebidas encerrou novembro com variação negativa de 0,01%”.

Esses fatores limitaram uma alta maior do índice, ao mesmo tempo em que a energia elétrica impulsionou os preços monitorados, que passaram de -0,16% para 0,21% no mês.

Quem calcula o IPCA?

O cálculo do IPCA envolve várias etapas e considerações importantes. Vamos entender como isso é feito:

1. Amostra de produtos e serviços

O IPCA é calculado com base em uma amostra de produtos e serviços que representam os gastos das famílias brasileiras. Essa amostra é composta por cerca de 400 itens, que incluem alimentos, bebidas, habitação, transporte, saúde, educação, entre outros. A seleção dos itens é feita com base em pesquisas de orçamento familiar e em dados de consumo das famílias.

2. Pesquisa de preços

Para calcular o IPCA acumulado, o IBGE realiza uma pesquisa de preços em estabelecimentos comerciais de todo o país. Essa pesquisa é realizada mensalmente e envolve cerca de 30 mil estabelecimentos, incluindo supermercados, lojas de departamento, postos de combustível, entre outros. Os preços dos produtos e serviços são coletados e comparados com os preços do mês anterior.

3. Ponderação dos itens

Os itens da amostra do IPCA são ponderados conforme a sua participação nos gastos das famílias brasileiras. Itens que representam uma parcela maior dos gastos têm um peso maior no cálculo do IPCA. Essa ponderação é feita com base em dados de orçamento familiar e em pesquisas de consumo.

4. Cálculo do índice

O IPCA é calculado a partir da variação dos preços dos produtos e serviços da amostra. Essa variação é medida em relação ao mês anterior e é ponderada segundo a participação de cada item nos gastos das famílias. O resultado é um índice que reflete a variação média.

O que é IPCA acumulado?

O IPCA acumulado é um indicador que mede a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços ao longo de um determinado período. Ele é calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e é considerado o índice oficial de inflação no Brasil. O IPCA acumulado é utilizado para monitorar a inflação e é divulgado mensalmente.

O que significa a sigla IPCA?

A sigla IPCA significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é um indicador que mede a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras com renda mensal entre um e 40 salários mínimos. O IPCA é calculado pelo IBGE e é considerado o índice oficial de inflação no Brasil. Ele é utilizado para monitorar a inflação e é divulgado mensalmente.

