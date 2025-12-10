IPCA de novembro acelera e fecha em 0,18% após queda em outubro

Repórter
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 09h10.
Última atualização em 10 de dezembro de 2025 às 09h27.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o indicador oficial da inflação no Brasil, fechou o mês de setembro em alta, com 0,18%, uma aceleração de 0,09 ponto percentual em comparação ao índice de 0,09% registrado em outubro.
A inflação acumula alta de 4,46% nos últimos 12 meses, valor inferior aos 4,68% observados no período anterior. O dado volta a ficar dentro da meta do Banco Central pela primeira vez desde setembro de 2024. O teto da meta perseguida pelo BC é de 4,5%.
No ano, o IPCA acumula alta de 3,92%. Em novembro de 2024, a variação negativa foi de 0,39%.
O resultado veio abaixo da expectativa do mercado financeiro, que esperava uma alta de 0,20% no mês. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
|Grupo
|Variação (%)
|Impacto (p.p.)
|Outubro
|Novembro
|Outubro
|Novembro
|Índice Geral
|0,09
|0,18
|0,09
|0,18
|Alimentação e bebidas
|0,01
|-0,01
|0,00
|0,00
|Habitação
|-0,30
|0,52
|-0,05
|0,08
|Artigos de residência
|-0,34
|-1,00
|-0,01
|-0,03
|Vestuário
|0,51
|0,49
|0,02
|0,02
|Transportes
|0,11
|0,22
|0,02
|0,04
|Saúde e cuidados pessoais
|0,41
|-0,04
|0,06
|0,00
|Despesas pessoais
|0,45
|0,77
|0,05
|0,08
|Educação
|0,06
|0,01
|0,00
|0,00
|Comunicação
|-0,16
|-0,20
|0,00
|-0,01
|Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços
O maior impacto veio das passagens aéreas, com avanço de 11,9%, o que adicionou 0,07 ponto percentual ao índice geral. A energia elétrica residencial, que subiu 1,27% após reajustes tarifários em diferentes concessionárias, também contribuiu para a aceleração.
No grupo de Despesas pessoais, a hospedagem avançou 4,09%, influenciada pela alta de cerca de 178% em Belém, pela COP30. Esses movimentos explicam o aumento do índice, apesar de novembro ter registrado o menor resultado para o mês desde 2018.
Apesar da pressão vinda dos serviços e dos monitorados, alguns itens ajudaram a segurar o índice. Produtos de higiene pessoal (-1,07%) e alimentos relevantes para as famílias, como o tomate (-10,38%) e o arroz (-2,86%), recuaram com força.
Segundo Fernando Gonçalves, gerente do IPCA, “o cereal registrou uma trajetória de variações negativas ao longo de todo o ano de 2025, acumulando queda de 25%”.
Gonçalves afirmou que, mesmo com o aumento no percentual de subitens alimentícios com variação positiva, “dado os pesos e a magnitude das quedas registradas em alguns subitens, o grupo Alimentação e bebidas encerrou novembro com variação negativa de 0,01%”.
Esses fatores limitaram uma alta maior do índice, ao mesmo tempo em que a energia elétrica impulsionou os preços monitorados, que passaram de -0,16% para 0,21% no mês.
O cálculo do IPCA envolve várias etapas e considerações importantes. Vamos entender como isso é feito:
O IPCA é calculado com base em uma amostra de produtos e serviços que representam os gastos das famílias brasileiras. Essa amostra é composta por cerca de 400 itens, que incluem alimentos, bebidas, habitação, transporte, saúde, educação, entre outros. A seleção dos itens é feita com base em pesquisas de orçamento familiar e em dados de consumo das famílias.
Para calcular o IPCA acumulado, o IBGE realiza uma pesquisa de preços em estabelecimentos comerciais de todo o país. Essa pesquisa é realizada mensalmente e envolve cerca de 30 mil estabelecimentos, incluindo supermercados, lojas de departamento, postos de combustível, entre outros. Os preços dos produtos e serviços são coletados e comparados com os preços do mês anterior.
Os itens da amostra do IPCA são ponderados conforme a sua participação nos gastos das famílias brasileiras. Itens que representam uma parcela maior dos gastos têm um peso maior no cálculo do IPCA. Essa ponderação é feita com base em dados de orçamento familiar e em pesquisas de consumo.
O IPCA é calculado a partir da variação dos preços dos produtos e serviços da amostra. Essa variação é medida em relação ao mês anterior e é ponderada segundo a participação de cada item nos gastos das famílias. O resultado é um índice que reflete a variação média.
O IPCA acumulado é um indicador que mede a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços ao longo de um determinado período. Ele é calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e é considerado o índice oficial de inflação no Brasil. O IPCA acumulado é utilizado para monitorar a inflação e é divulgado mensalmente.
A sigla IPCA significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é um indicador que mede a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras com renda mensal entre um e 40 salários mínimos. O IPCA é calculado pelo IBGE e é considerado o índice oficial de inflação no Brasil. Ele é utilizado para monitorar a inflação e é divulgado mensalmente.