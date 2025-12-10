IPCA de novembro acelera e fecha em 0,18% após queda em outubro

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o indicador oficial da inflação no Brasil, fechou o mês de setembro em alta, com 0,18%, uma aceleração de 0,09 ponto percentual em comparação ao índice de 0,09% registrado em outubro.

A inflação acumula alta de 4,46% nos últimos 12 meses, valor inferior aos 4,68% observados no período anterior. O dado volta a ficar dentro da meta do Banco Central pela primeira vez desde setembro de 2024. O teto da meta perseguida pelo BC é de 4,5%.

No ano, o IPCA acumula alta de 3,92%. Em novembro de 2024, a variação negativa foi de 0,39%.

O resultado veio abaixo da expectativa do mercado financeiro, que esperava uma alta de 0,20% no mês. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Qual foi o resultado do IPCA de novembro de 2025?

IPCA de novembro: 0,18%

IPCA no ano: 3,92%

IPCA nos 12 meses: 4,46

IPCA de novembro acelera com passagens aéreas e COP30

Grupo Variação (%) Impacto (p.p.) Outubro Novembro Outubro Novembro Índice Geral 0,09 0,18 0,09 0,18 Alimentação e bebidas 0,01 -0,01 0,00 0,00 Habitação -0,30 0,52 -0,05 0,08 Artigos de residência -0,34 -1,00 -0,01 -0,03 Vestuário 0,51 0,49 0,02 0,02 Transportes 0,11 0,22 0,02 0,04 Saúde e cuidados pessoais 0,41 -0,04 0,06 0,00 Despesas pessoais 0,45 0,77 0,05 0,08 Educação 0,06 0,01 0,00 0,00 Comunicação -0,16 -0,20 0,00 -0,01 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços

O maior impacto veio das passagens aéreas, com avanço de 11,9%, o que adicionou 0,07 ponto percentual ao índice geral. A energia elétrica residencial, que subiu 1,27% após reajustes tarifários em diferentes concessionárias, também contribuiu para a aceleração.

No grupo de Despesas pessoais, a hospedagem avançou 4,09%, influenciada pela alta de cerca de 178% em Belém, pela COP30. Esses movimentos explicam o aumento do índice, apesar de novembro ter registrado o menor resultado para o mês desde 2018.

Apesar da pressão vinda dos serviços e dos monitorados, alguns itens ajudaram a segurar o índice. Produtos de higiene pessoal (-1,07%) e alimentos relevantes para as famílias, como o tomate (-10,38%) e o arroz (-2,86%), recuaram com força.

Segundo Fernando Gonçalves, gerente do IPCA, “o cereal registrou uma trajetória de variações negativas ao longo de todo o ano de 2025, acumulando queda de 25%”.

Gonçalves afirmou que, mesmo com o aumento no percentual de subitens alimentícios com variação positiva, “dado os pesos e a magnitude das quedas registradas em alguns subitens, o grupo Alimentação e bebidas encerrou novembro com variação negativa de 0,01%”.

Esses fatores limitaram uma alta maior do índice, ao mesmo tempo em que a energia elétrica impulsionou os preços monitorados, que passaram de -0,16% para 0,21% no mês.

Quem calcula o IPCA?

O cálculo do IPCA envolve várias etapas e considerações importantes. Vamos entender como isso é feito:

1. Amostra de produtos e serviços

O IPCA é calculado com base em uma amostra de produtos e serviços que representam os gastos das famílias brasileiras. Essa amostra é composta por cerca de 400 itens, que incluem alimentos, bebidas, habitação, transporte, saúde, educação, entre outros. A seleção dos itens é feita com base em pesquisas de orçamento familiar e em dados de consumo das famílias.

2. Pesquisa de preços

Para calcular o IPCA acumulado, o IBGE realiza uma pesquisa de preços em estabelecimentos comerciais de todo o país. Essa pesquisa é realizada mensalmente e envolve cerca de 30 mil estabelecimentos, incluindo supermercados, lojas de departamento, postos de combustível, entre outros. Os preços dos produtos e serviços são coletados e comparados com os preços do mês anterior.

3. Ponderação dos itens

Os itens da amostra do IPCA são ponderados conforme a sua participação nos gastos das famílias brasileiras. Itens que representam uma parcela maior dos gastos têm um peso maior no cálculo do IPCA. Essa ponderação é feita com base em dados de orçamento familiar e em pesquisas de consumo.

4. Cálculo do índice

O IPCA é calculado a partir da variação dos preços dos produtos e serviços da amostra. Essa variação é medida em relação ao mês anterior e é ponderada segundo a participação de cada item nos gastos das famílias. O resultado é um índice que reflete a variação média.

O que é IPCA acumulado?

O IPCA acumulado é um indicador que mede a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços ao longo de um determinado período. Ele é calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e é considerado o índice oficial de inflação no Brasil. O IPCA acumulado é utilizado para monitorar a inflação e é divulgado mensalmente.

O que significa a sigla IPCA?

A sigla IPCA significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é um indicador que mede a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras com renda mensal entre um e 40 salários mínimos. O IPCA é calculado pelo IBGE e é considerado o índice oficial de inflação no Brasil. Ele é utilizado para monitorar a inflação e é divulgado mensalmente.