Ibovespa fecha em alta e acumula ganhos de quase 2% na semana

O Ibovespa encerrou esta sexta-feira, 9, em alta, impulsionado por um ambiente macroeconômico mais favorável no dia, após a divulgação da inflação no Brasil e de dados fracos do mercado de trabalho nos Estados Unidos.

Com o avanço, o principal índice da B3 consolidou um ganho de 1,76% na semana, depois de subir 0,27%, aos 163.370 pontos, e voltar a flertar com o patamar dos 164 mil pontos ao longo do pregão.

Do total de 83 ações que compõem a referência acionária, 41 registravam alta, 25 estavam estáveis e 17 recuavam.

Segundo João Daronco, analista da Suno Research, o movimento da bolsa acompanhou de perto o comportamento do dólar, em um dia em que os dados macroeconômicos reforçaram as expectativas de um futuro corte de juros no Brasil. A moeda americana fechou o dia cotada a R$ 5,365, queda de 0,44%.

Mais cedo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o indicador oficial da inflação no Brasil, mostrou que o mês de dezembro fechou em alta, com 0,33%, uma aceleração de 0,15 ponto percentual em comparação ao índice de 0,18% registrado em novembro.

Com o resultado, a inflação encerrou 2025 em 4,26%, dentro do intervalo de tolerância da meta definida pelo Banco Central. O desempenho no ano passado foi o melhor desde 2018, quando a inflação oficial foi de 3,75%.

A divulgação do relatório oficial de empregos dos EUA, o payroll, que mostrou a criação de 50 mil vagas em dezembro, abaixo do consenso do mercado, que projetava cerca pde 73 mil postos de trabalho, deu impulso aos ativos brasileiros.

"Esse quadro aumenta a probabilidade de cortes na taxa de juros ao longo de 2026, o que tende a beneficiar o mercado acionário como um todo. O payroll dos Estados Unidos também não trouxe surpresas relevantes e não provocou movimentos bruscos nos mercados internacionais", afirmou Daronco.