Payroll: EUA cria 50 mil empregos em dezembro, abaixo do esperado

Os Estados Unidos criaram 50 mil vagas de emprego em dezembro, segundo dados do relatório de empregos (payroll) divulgados nesta sexta-feira, 9, pelo Escritório de Estatísticas do Trabalho (BLS, na sigla em inglês). O número veio abaixo das expectativas do mercado, que previa a criação de 70 mil vagas.

A taxa de desemprego, por sua vez, ficou em 4,4%. A estimativa do mercado era de 4,5%.

Os dados de emprego voltaram a sofrer revisões relevantes. Em outubro, o número foi revisado para baixo em 68 mil vagas, passando de um recuo de 105 mil para uma queda de 173 mil postos. Já novembro teve ajuste negativo de 8 mil, com o saldo passando de 64 mil para 56 mil empregos.

No total, as revisões indicam que o nível de emprego em outubro e novembro ficou 76 mil vagas abaixo do informado anteriormente.

Setores com maior movimentação em dezembro

O setor de saúde liderou a criação de vagas, com a abertura de 21 mil postos no período. Com isso, o emprego na área registrou um aumento médio de 34 mil vagas por mês ao longo do último ano, abaixo da média mensal de 56 mil postos observada em 2024.

Já o varejo encerrou o mês com corte de 25 mil vagas. Desse total, cerca de 19 mil postos foram eliminados em hipermercados e outros varejistas de mercadorias em geral, enquanto o comércio de alimentos e bebidas perdeu 9 mil empregos.

Em sentido oposto, lojas de eletrônicos e eletrodomésticos abriram 5 mil vagas. No resultado agregado, o emprego no varejo mostrou pouca variação líquida tanto em 2024 quanto em 2025.

Já a indústria voltou a apresentar recuo, com a perda de 8 mil vagas no período.

Emprego em 2025

No acumulado do ano, o número de empregos nos EUA aumentou em 584 mil vagas.

Esse foi o avanço mais fraco desde 2020, quando o mercado de trabalho perdeu 9,2 milhões de postos em meio à pandemia de Covid-19. Antes da crise sanitária, não houve um crescimento anual tão baixo ao longo de todo o ciclo de expansão entre 2010 e 2019.