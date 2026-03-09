Dólar chega a R$ 5,28 com disparada do petróleo

O dólar começou a sessão de segunda-feira, 9, em alta de 0,35%, cotado a R$ 5,262. Nos primeiros minutos de negociação, a moeda americana tocou nos R$ 5,28. O índice DXY, que mede a moeda americana frente a uma cesta de divisas internacionais, subia cerca de 0,29%.

O movimento acompanha a alta do petróleo no mercado internacional, que ultrapassou a marca de US$ 100 por barril no domingo, pela primeira vez desde 2022.

A valorização do dólar reflete tanto o papel da moeda como ativo de segurança quanto o fato de os Estados Unidos serem exportadores líquidos de petróleo.

Ao mesmo tempo, investidores reduziram apostas em cortes de juros pelo Federal Reserve, diante do risco de inflação provocado pelo aumento do preço da energia.

A disparada do dólar ocorre após o Irã fechar o Estreito de Ormuz, uma das rotas mais importantes para o transporte de energia no mundo.

A instabilidade política no Irã também se aprofundou com Mojtaba Khamenei, filho do aiatolá Ali Khamenei, sendo nomeado novo líder supremo do país. A decisão ocorre após ataques contra infraestruturas iranianas e reforça a expectativa de continuidade do conflito.

Segundo relatos divulgados pela imprensa internacional, Mojtaba Khamenei é associado a setores mais rígidos do regime.