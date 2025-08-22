Dólar cai quase 1% após discurso de Powell em Jackson Hole

O dólar à vista fechou a sessão desta sexta-feira, 22, em queda de 0,97%, a R$ 5,425, após oscilar entre R$ 5,412 e R$ 5,476. A divisa foi fortemente impactada pelo discurso mais 'dovish' do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole.

"A leitura mais 'dovish' de suas falas, ao reconhecer riscos crescentes para o mercado de trabalho e a necessidade de reavaliar o equilíbrio da política monetária, elevou as apostas em cortes de juros já a partir de setembro", aponta Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

Esse cenário pressionou o índice DXY, que recuou também próximo a 1% frente às principais moedas, refletindo o enfraquecimento global da divisa.

Com a perspectiva de redução da taxa básica nos Estados Unidos, os Treasuries também cederam, abrindo espaço para moedas emergentes e especialmente o real. "Ao mesmo tempo, o ambiente de menor aversão ao risco alimentou o modo risk on, impulsionando bolsas em Nova York e no Brasil, e reforçando a busca por ativos de maior retorno", complementa Shahini.

O Ibovespa subiu mais de 2%, enquanto os principais índices americanos subiram mais de 1,5%.

O grande destaque do discurso, segundo William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, foi que a autoridade vê a inflação como potencialmente temporária e que os riscos para desaceleração do mercado de trabalho aumentaram: com isso, pode ser apropriado um ajuste na política monetária.

"Com a política em território restritivo, a perspectiva básica e a mudança no equilíbrio de riscos podem justificar o ajuste de nossa postura política”, considerou o chairman.

Na plataforma FedWatch, do CME Group, as chances de corte nos fed funds em setembro saltaram de 74,97% para 93,05%, após as falas de Powell.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.