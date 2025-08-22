Ibovespa abre em alta enquanto mercado aguarda discurso de Powell

O Ibovespa abriu o último pregão da semana em alta, enquanto o mercado aguarda o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole. Nesta sexta-feira, 22, por volta das 10h10, o índice registrava alta de 0,36%, aos 134.995 pontos

No mercado cambial, o dólar abriu o dia em queda de 0,19%, cotado a R$ 5,4654.

Na quinta-feira, 21, o principal índice da B3 fechou com queda de 0,12%, aos 134.510 pontos, acompanhando o tom cauteloso dos mercados internacionais.

Às 11h (horário de Brasília), Powell, presidente do Fed, fará um discurso no simpósio de Jackson Hole. A expectativa é que ele dê algum direcionamento sobre o rumo dos juros nos Estados Unidos até o fim do ano.

Os investidores também esperam que ele aborde um outro ponto sensível: a independência do banco central americano.

No Brasil, o destaque do dia é a participação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no 24º Fórum Empresarial Lide, no Rio de Janeiro, às 17h15.

Tecnologia em foco

Além do Fed, o setor de tecnologia concentra parte das atenções. A Nvidia teria pedido a fornecedores como Foxconn, Amkor e Samsung que suspendam parte da produção do chip H20, voltado para a China.

Segundo informações da Reuters e do The Information, a decisão veio após autoridades de Pequim cobrarem esclarecimentos sobre supostos recursos de rastreamento remoto dos chips. Em nota, a Nvidia limitou-se a dizer que “gerencia constantemente sua cadeia de suprimentos para se adequar às condições de mercado”.

Outra gigante que movimenta o noticiário é a Meta. A dona do Facebook fechou um acordo de US$ 10 bilhões com o Google para usar serviços de nuvem, incluindo servidores e armazenamento, pelos próximos seis anos.

Mercados internacionais

Na Ásia, o CSI 300, da China, liderou os ganhos nesta sexta-feira ao disparar 2,10%. Em Hong Kong, o Hang Seng avançou 0,93%, enquanto na Coreia do Sul o Kospi subiu 0,86% e o Kosdaq teve alta de 0,68%.

No Japão, o Topix ganhou 0,58% e o Nikkei 225 registrou leve valorização de 0,05%. Na contramão, na Índia o BSE Sensex e o Nifty 50 recuaram 0,85% cada.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 perdeu 0,57% após a divulgação de que a inflação básica do país desacelerou de 3,3% para 3,1% em julho.

Na Europa, as bolsas operavam com altas moderadas por volta das 9h50. O europeu Stoxx 600 avançava 0,23%, o francês CAC 40 subia 0,12%, o alemão DAX recuava 0,01% e o britânico FTSE 100 tinha alta de 0,09%.

Nos Estados Unidos, os futuros de Wall Street operavam em alta no mesmo horário, com o Dow Jones avançando 0,30%, o S&P 500 subindo 0,20% e o Nasdaq 100 ganhando 0,14%.

Na véspera, os principais índices fecharam no negativo: o S&P 500 recuou 0,4%, o Nasdaq caiu 0,34% e o Dow Jones perdeu 0,34%, marcando o quinto pregão consecutivo de baixas.