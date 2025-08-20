Dólar cai a R$ 5,47 após ata do Fed apontar risco de inflação

O dólar à vista fechou a quarta-feira, 20, com queda de 0,51%, a R$ 5,472, após oscilar entre R$ 5,463 e R$ 5,505, num movimento de ajuste de excessos e de enfraquecimento global da moeda americana.

Na véspera, a moeda americana fechou com alta superior a 1%, tocando nos R$ 5,50, com investidores atentos à proibição do STF que pode influenciar a aplicação da Lei Magnitsky no país. A decisão é importante porque pode piorar a relação entre Brasil e EUA, colocando em risco o sucesso das tentativas de negociação sobre as tarifas anunciadas pelo presidente americano Donald Trump.

O mercado repercute também a divulgação da ata do Federal Reserve, com a maioria dos dirigentes apontando que o risco de inflação superou o risco de emprego para manter a taxa de juros inalterada entre 4,25% e 4,50% pela quinta vez consecutiva.

“A precificação de cortes pelo Federal Reserve reduz a atratividade do dólar no cenário internacional, percepção reforçada pela ata do Fed, que mostrou um comitê mais confiante na trajetória de desinflação e já discutindo o momento de iniciar a flexibilização. Esse movimento pressiona os rendimentos de curto prazo e enfraquece a divisa", explica Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

Ainda no exterior, cresce a expectativa pelo simpósio econômico do Federal Reserve em Jackson Hole, onde o presidente do Fed deverá discursar na sexta.

No cenário doméstico, a desaprovação do governo do presidente Lula caiu, chegando a 51%. Já a aprovação subiu três pontos percentuais, chegando a 46%. Além disso, a pesquisa também indicou que 55% dos brasileiros consideram que tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro quanto o seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, estão agindo mal diante do tarifaço de Trump.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.