Brics Pay: o “Pix do Brics” está em fase avançada e pode ser lançado já em setembro

O Brics Pay, também conhecido como o “Pix do Brics”, está avançando rapidamente: "está nas fases avançadas de testes piloto com parceiros chave e o lançamento oficial ao público está previsto para o final de setembro de 2025", afirmou à EXAME o chefe do grupo de trabalho de serviços empresariais do Conselho Empresarial dos Brics, Andrey Mikhailishin. O sistema de pagamento instantâneo foi desenvolvido para permitir transferências rápidas, com menor custo e risco entre os países membros do bloco. A ideia é facilitar desde pagamentos em viagens até transações comerciais entre empresas exportadoras.

Mikhailishin destacou que, apesar de alguns detalhes de infraestrutura ainda precisarem ser resolvidos, os testes iniciais estão sendo realizados em condições controladas para garantir a estabilidade, segurança e uma experiência de usuário fluida antes do lançamento em larga escala.

"“O feedback dessas fases iniciais tem sido muito encorajador, e continuamos dentro do cronograma anunciado”, afirmou Mikhailishin."

O objetivo do sistema de pagamento instantâneo é de complementar os sistemas de pagamento existentes, oferecendo mais segurança e acelerando a redução dos custos das transações internacionais entre os onze países que formam o bloco econômico. O Brics Pay utiliza o Decentralized Cross-border Messaging System (DCMS), uma tecnologia descentralizada (inspirada no blockchain), que permite a validação das mensagens em cada “nó” da rede, ao invés de uma unidade centralizada como o sistema SWIFT.

“Uma das vantagens é que não será necessário pagar dois IOFs, já que na transação por esse meio de pagamento instantâneo se faz a conversão direta entre duas moedas locais, como real em yuang. Isso faz com que diminua a exposição do câmbio, sem usar o dólar nas operações e agiliza as transações comerciais”, explica o professor da Saint Paul Escola de Negócios, Maurício Godoi.

Diminuição da dependência do dólar

O Brics Pay também representa uma tentativa de diminuir a dependência do dólar, algo que tem gerado preocupações na Casa Branca. O presidente, Donald Trump, chegou a solicitar investigações sobre o Pix, sistema que inspirou o Brics Pay, em julho deste ano. No entanto, para o professor João Ricardo Costa Filho, da FGV, o novo sistema não ameaça a hegemonia do dólar.

“A hegemonia do dólar nas transações financeiras e comerciais internacionais é sustentada por três pilares principais: o sistema de pagamentos (como o SWIFT), a profundidade e sofisticação do sistema financeiro dos Estados Unidos, e o dólar como reserva de valor. O Brics Pay está relacionado ao primeiro pilar, mas, sozinho, ainda não é suficiente para criar um ativo que rivalize com a moeda americana”, explicou o professor.

Além disso, o Brics Pay pode ajudar a aumentar a inclusão financeira e digital, de maneira semelhante ao que o Pix tem feito no Brasil. O sistema tem potencial para alcançar locais onde os meios de pagamento tradicionais ainda não operam, o que pode representar uma ameaça maior para empresas como Visa ou Mastercard do que para o próprio dólar.

Histórico do Brics Pay

O conceito do Brics Pay foi introduzido em 2018, com a proposta de criar um sistema de pagamento internacional para facilitar as transações de viajantes e expatriados dos países Brics+. Em 2021, foi formada uma força-tarefa para desenvolver o serviço de pagamento comum entre os países do Brics.

Em 2022, o Brics Pay passou a ser testado em diferentes contextos e formatos de pagamento. Em 2024, os princípios fundamentais do sistema foram acordados, e os testes das tecnologias de varejo começaram. O projeto recebeu aprovação de todos os capítulos nacionais do Grupo de Trabalho de Serviços Financeiros do Conselho Empresarial dos BRICS, conforme o Relatório Anual de 2025.

O objetivo do Brics Pay para Pagamentos de Varejo (BRICS Pay QR) é funcionar como uma ponte e gateway entre os sistemas de pagamento internacionais, nacionais e comerciais existentes. Ele visa integrar-se aos sistemas de pagamento nacionais e fornecer carteiras digitais acessíveis por meio de aplicativos móveis, permitindo que os usuários façam pagamentos em suas moedas nacionais utilizando smartphones.

Interoperabilidade com o Pix

O Brics Pay também planeja uma integração com o sistema Pix do Brasil. “Compartilhamos um otimismo cauteloso de que, até o final de 2025, será possível anunciar a criação de um gateway de interoperabilidade Brics Pay–Pix", afirmou Mikhailishin.

"Isso permitiria que cidadãos brasileiros usassem seu sistema de pagamento digital no exterior por meio de QR code, enquanto visitantes internacionais ao Brasil poderiam realizar pagamentos em comerciantes locais utilizando seus próprios instrumentos de pagamento nacionais através da plataforma Brics Pay.”