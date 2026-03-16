Dólar cai 1% e volta a R$ 5,26 com momento de alívio no mercado global

O dólar à vista iniciou as negociações desta segunda-feira, 16, em queda frente ao real, devolvendo parte dos ganhos registrados no último pregão. Às 9h32, a moeda americana recuava 1,02%, cotada a R$ 5,262, em um movimento de ajuste após a forte aversão ao risco que marcou a sessão anterior.

Na sexta-feira, 13, operadores apontaram que investidores globais haviam ampliado posições defensivas em dólar ao longo do dia, em meio à cautela antes do fim de semana e às incertezas no cenário internacional. Esse movimento de proteção, conhecido como hedge, impulsionou a moeda americana frente a divisas emergentes.

Com a ausência de novos episódios que intensificassem o conflito no Oriente Médio nos últimos dias, parte dessas posições passou a ser desfeita nesta manhã. O real acompanha, assim, o movimento observado em outras moedas de países emergentes, embora apresente um desempenho mais favorável no início da sessão.

Guerra no Irã entra na 3ª semana

No exterior, os mercados começam a semana sem direção única, enquanto investidores continuam monitorando os desdobramentos das tensões no Oriente Médio, que já entram na terceira semana e seguem pressionando os preços do petróleo. O barril do Brent chegou a ser negociado próximo de US$ 106 nesta segunda-feira.

Além da geopolítica, o mercado global acompanha uma semana carregada de decisões de política monetária nas principais economias.

O foco se volta especialmente para a reunião do Federal Reserve na quarta-feira, quando a expectativa majoritária é de manutenção dos juros, mas com atenção às projeções econômicas e à coletiva do presidente Jerome Powell. Bancos centrais da Europa, Reino Unido e Japão também devem anunciar decisões ao longo da semana.