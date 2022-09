Quando será a próxima reunião do Copom? Confira o calendário completo

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central inicia nesta terça, 21, sua sexta reunião de política monetária do ano. O futuro da taxa básica de juros, a Selic, será divulgado na quarta, 22, após o fechamento de mercado.

Porém, essa não será a última vez em que o Copom se reúne ainda em 2022. Ainda restam outras duas reuniões até o fim do ano. Veja abaixo o calendário completo:

Calendário das reuniões do Copom de 2022

1 e 2 de fevereiro

15 e 16 de março

3 e 4 de maio

14 e 15 de junho

2 e 3 de agosto

21 e 22 de setembro

25 e 26 de outubro

6 e 7 de dezembro

O que foi decidido nas últimas reuniões do Copom?

As reuniões do Copom deste ano foram marcadas por uma série de aumentos na Selic, sendo que o último número estabelecido pelo comitê foi de 13,75% ao ano -- 3% superior à taxa inicial de 2022. Os aumentos na taxa registrados neste ano foram os primeiros em seis anos, após um período de quedas que levaram a taxa de juros a uma mínima de 2% em agosto de 2020.

A expectativa do mercado para a reunião que acontecerá nesta Super Quarta, data que marca a decisão do Copom em conjunto com o Federal Reserve (Fed, banco central americano), é de manutenção da taxa Selic. Existe, no entanto, possibilidade de uma alta residual de 0,25 ponto percentual (p.p.) na reunião desta quarta-feira, o que levaria a taxa para 14% ao ano.

Quem faz parte do Copom?

O Copom é composto por membros da diretoria do Banco Central do Brasil. Participam o presidente do BC e os diretores de diversas áreas da instituição, como administrativa, fiscal, de políticas monetárias, entre outras.

Com qual periodicidade se reúne o Copom?

Atualmente, o comitê se reúne de 45 em 45 dias, realizando um total de oito reuniões por ano.

