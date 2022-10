Copel compra complexo eólico da EDP por R$ 1,8 milhão

A estatal paranaense de energia Copel (CPLE6) anunciou na noite desta quinta-feira, 6, que fechou contrato com a EDP Brasil (ENBR3) para a aquisição de 100% dos complexos eólicos de Santa Rosa & Mundo Novo e Aventura.

A aquisição de R$ 1,8 milhão faz parte da estratégia da companhia de crescer no segmento de energia renovável. Segundo fato relevante divulgado pela companhia, a compra “amplia a diversificação da matriz de geração e está totalmente aderente à sua política de investimentos”.

São nove parques eólicos em operação, localizados nos municípios de Touros e São Tomé no Rio Grande do Norte, região considerada como uma das melhores do mundo para a geração de energia de fonte eólica, segundo a Copel.

Com a aquisição, a capacidade instalada de geração eólica consolidada da estatal será incrementada em 28%. Com a adição dessa capacidade, a fonte eólica passará a representar 17% do portfólio de geração de energia do Grupo Copel. Entre os benefícios, estão o incremento de energia incentivada e a redução da exposição ao risco hidrológico, destaca a empresa.

A operação será realizada via subsidiária Copel GeT, e ainda deve passar por aprovação em assembleia de acionistas.