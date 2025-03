Conversa de Trump e Putin, IGP-10 e anúncio sobre IR: o que move o mercado

Os mercados globais iniciam a terça-feira, 18, atentos a um telefonema marcado entre os presidentes Donald Trump, dos Estados Unidos, e Vladimir Putin, da Rússia, que pode influenciar o destino da guerra entre Rússia e Ucrânia. A conversa entre os líderes deve abordar as condições russas para um possível cessar-fogo de 30 dias.

A agenda do dia também traz uma série de indicadores econômicos relevantes. No Brasil, o FGV Ibre divulga às 8h o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) das capitais, referente à segunda quadrissemana de março. Já às 9h, a instituição publica o Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10).

No mesmo horário, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga a Pesquisa Industrial Mensal Regional (PIM Regional) de janeiro.

Nos Estados Unidos, às 9h30, o Departamento do Comércio apresenta os números de construções de moradias iniciadas em fevereiro. Já às 10h15, o Federal Reserve (Fed) publica o relatório sobre a produção industrial do país.

Na continuação da temporada de balanços, as empresas EcoRodovias, Energisa, Taesa, Vivara, Stone, Blau, Grupo Profarma, Fras Le e Estapar divulgam seus resultados trimestrais hoje.

Política

No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina, às 11h30, o projeto de isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil. Mais tarde, às 15h30, Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, visitam a fábrica da Toyota em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Na Alemanha, os mercados estarão atentos à votação de reforma que pode permitir um aumento nos gastos públicos para financiar o setor de defesa. A mudança exige uma alteração na Constituição alemã e precisa do apoio de dois terços dos parlamentares.

Mercados internacionais

Os mercados asiáticos fecharam em alta nesta terça-feira, impulsionados pelo desempenho positivo de Wall Street. O Hang Seng, de Hong Kong, liderou os ganhos, com alta de 2,46%, com destaque para a gigante de tecnologia Baidu, que subiu 12,11%. Na China continental, o índice CSI 300 teve alta de 0,27%.

No Japão, investidores acompanham o início da reunião de política monetária do Banco do Japão, que deve manter as taxas de juros. O Nikkei 225 fechou com alta de 1,20%, enquanto o índice Topix subiu 1,29%.

Na Europa, o Stoxx 600 operava em alta de 0,6% pela manhã. O índice DAX, de Frankfurt, subia 1,1%, puxado pelas ações da Bayer (+3,4%), Continental (+3%) e Infineon (+2,2%).

Nos Estados Unidos, os futuros dos principais índices operavam em leve baixa após duas sessões seguidas de alta. Os contratos do Dow Jones caíam 0,3%, enquanto os do S&P 500 e do Nasdaq 100 recuavam 0,3% e 0,4%, respectivamente.