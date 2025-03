Xiaomi tem crescimento de quase 50% na receita e projeta aumento nas entregas de veículos elétricos.

A Xiaomi, multinacional chinesa de tecnologia, registrou um aumento de 48,8% na receita no quarto trimestre de 2024, atingindo 109 bilhões de yuans (aproximadamente US$ 15,09 bilhões). O crescimento superou as expectativas do mercado, que projetavam um valor de 103,94 bilhões de yuans, segundo a Reuters.

O lucro ajustado também subiu, com um crescimento de 69,4%, alcançando 8,32 bilhões de yuans, mais do que o estimado pelos analistas, que previam 6,39 bilhões de yuans. As ações da Xiaomi subiram 3,3%, refletindo a confiança dos investidores em suas estratégias, principalmente a expansão no setor de veículos elétricos.

O segmento de veículos elétricos cresceu, registrando 32,1 bilhões de yuans em receita, impulsionado pela entrega de 135.000 unidades do sedan SU7. No entanto, o investimento em novos negócios, como a fabricação de EVs, gerou uma perda líquida ajustada de 6,2 bilhões de yuans, embora a empresa tenha demonstrado potencial nesse setor emergente.

Em termos de smartphones, a Xiaomi alcançou 42,7 milhões de unidades enviadas, o que representou um aumento de 5% em relação ao mesmo período de 2023, consolidando-se como o terceiro maior fabricante de celulares no mundo. Na China, principal mercado da empresa, as entregas subiram 29%, somando 12,2 milhões de aparelhos e uma participação de mercado de 16%, conforme dados da Canalys.