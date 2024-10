Controladora da Gol, Abra fecha fincanciamento de US$ 1,25 bi

A Abra, controladora das companhias aéreas Gol e Avianca, acaba de anunciar o fechamento de operações de refinanciamento no valor de US$ 1,25 bilhão. O acordo inclui uma nova linha de crédito liderada pela Castlelake, uma gestora global especializada no setor aéreo.

Em 22 de outubro de 2024, a Abra Global Finance, subsidiária integral da Abra, finalizou uma colocação privada de US$ 510 milhões em notas seniores garantidas com vencimento em 2029. Paralelamente, a empresa também firmou um contrato prevendo uma linha de crédito de US$ 740 milhões, com prazo de cinco anos. Ambas as transações são garantidas pela Abra e algumas de suas subsidiárias.

Os recursos obtidos serão usados para quitar notas seniores garantidas com vencimento em 2028, bem como cobrir custos relacionados às transações.

"Além disso, cerca de 99,9% dos detentores das notas seniores permutáveis da empresa aprovaram alterações contratuais que solucionam inadimplências, incluindo aquelas associadas ao processo de recuperação judicial da Gol nos Estados Unidos", acrescentou a empresa.

Na assessoria financeira e jurídica, a Rothschild & Co e o escritório Wachtell, Lipton, Rosen & Katz representaram a Abra, enquanto a Castlelake foi assessorada pelo escritório Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.