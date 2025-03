Com Nyse mais próxima, JBS (JBSS3) sobe 5% no dia e bate máxima histórica

Engatando mais um pregão de forte alta nesta semana, a JBS (JBSS3) sobe mais de 5% no pregão desta quinta-feira, 20, com a cotação batendo sua máxima histórica.

Por volta das 15h40, os papéis subiam 5,21%, negociados a R$ 41,17 – acima da cotação recorde anterior, de R$ 40,62, atingida em dezembro do ano passado.

Somente nesta semana, as ações da multinacional de proteínas avançam quase 24%, impulsionadas pela notícia de que a companhia está mais próxima de uma listagem nos Estados Unidos. (Hoje, o avanço do dólar após vários pregões de queda também ajuda as ações de frigoríficos em gerais).

Os papéis da JBS dispararam 17,89% somente no pregão de terça-feira, 18, depois que a empresa anunciou que sua controladora J&F chegou a um acordo com o BNDESPar, segundo maior acionista, com 20,8% do capital, em relação a listagem na Bolsa de Nova York (Nyse).

A holding dos Batista se comprometeu com um "seguro", garantindo um pagamento de até R$ 500 milhões ao BNDES, caso as ações da JBS não atinjam determinado patamar de valorização com a dupla listagem até dezembro de 2026. Em troca, o banco de fomento vai se abster de votar na assembleia que vai decidir sobre o processo, deixando a decisão na mão dos minoritários.

Havia no mercado um temor de que o BNDES pudesse se opor à operação – e também de que poderia se desfazer de suas ações na bolsa brasileira antes da listagem nos Estados Unidos acontecer, o que em tese traria pressão para os papéis.

Agora, a decisão depende apenas da Securities and Exchange Comission (SEC) e a expectativa da empresa é concluir a migração para a Bolsa americana ainda no terceiro trimestre deste ano.

É hora de comprar JBSS3?

No mercado, a avaliação é que a listagem na Bolsa de Nova York deve destravar valor na JBS, ao atrair mais investidores e deixá-la mais próxima dos múltiplos de avaliação de pares globais, como a Tyson e a Smithsfield.

Analistas de bancos e corretoras estimam que as ações podem subir mais de 100% em relação aos patamares anteriores à divulgação da notícia do acordo com o BNDES, conforme o re-rating for acontecendo. Pelo seu porte, a JBS já entraria na Nyse dentro do índice Russell 1000, das mil maiores empresas em valor de mercado e seria uma candidata ao S&P 500, um dos principais índices americanos, depois de seis meses de listagem.

Só isso já traria um fluxo de investidores passivos, que poderia puxar as ações para cima.

Em relatório divulgado após a disparada da terça-feira, o BTG Pactual (do mesmo grupo de controle de EXAME) afirmou que apesar da pernada da ação, ainda vê espaço para mais.

"Uma mudança de preços dessa magnitude é tentadora para os investidores, que podem querer embolsar lucros, mas não faríamos isso agora. Dado o descontdo com que a JBS negocia em relação a seus pares nos Estados Unidos, na verdade há espaço para mais, dependendo de quanto desse desconto efetivamente se feche", afirmou o analista Thiago Duarte.

Por enquanto, ele considera a listagem nos Estados Unidos como uma "boa opcionalidade", que está começando a se materializar. Mas, mesmo sem considerar esse efeito e olhando para o valuation como as coisas estão hoje, ele vê espaço de alta, dada a boa geração de caixa da companhia.

O preço-alvo do banco para o fim deste ano é de R$ 48 por ação. O Itaú BBA, também sem colocar a listagem na conta, tem um alvo de R$ 52 para o mesmo período.

A JBS divulga seus resultados trimestrais no próximo dia 25.