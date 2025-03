JBS: J&F e BNDESPar fecham acordo para dupla listagem

Editora do EXAME IN

A J&F, controladora da JBS, e o BNDESPar firmaram um acordo no âmbito da dupla listagem das ações da multinacional brasileira de alimentos – uma etapa que aproxima a companhia de finalmente ter suas ações negociadas também na Bolsa de Nova York.

Com 20,8% do capital, o braço de participações do banco de fomento pode receber da holding dos Batista uma remuneração eventual limitada a R$ 500 milhões, na hipótese de uma valorização das ações da JBS “abaixo de patamar estabelecido entre as partes”, segundo fato relevante que acaba de ser publicado.

Em outras palavras, o BNDESPar parece ter travado uma alta mínima das ações a ser extraída no processo – e a J&F, por sua vez, está apostando dinheiro que a operação realmente vai destravar valor.

Ainda como parte do acordo, o BNDESPar vai se abster de votar na assembleia que vai decidir sobre a dupla listagem, deixando a decisão a cargo apenas dos minoritários.

A JBS ainda não estabeleceu uma data para concretizar a listagem nos Estados Unidos, um plano que visa aumentar a visibilidade do papel e reprecificá-lo a múltiplos mais próximos de concorrentes globais.

Hoje, mais de dois terços da receita da companhia já vem de bens produzidos fora do Brasil. Em termos de destino das vendas, o país representou apenas 13% do faturamento da JBS nos nove primeiros meses de 2024.

A ambição da dupla listagem já se arrasta há alguns anos, mas tinha ficado em banho maria com o mercado mais avesso a risco e o endividamento mais elevado da companhia.

No último ano, contudo, a empresa vem apresentando uma melhora operacional relevante, que resultou em forte desalavancagem, além de vir batendo as estimativas do mercado trimestre após trimestre.

Em 12 meses, os papéis avançam 41,5%. Desde as mínimas, em maio de 2023, a ação mais que dobrou de valor.

A JBS apresenta seus resultados do quarto trimestre no próximo dia 25, após o fechamento do mercado.