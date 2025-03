A Unilever anunciou a venda da The Vegetarian Butcher para a Vivera, unidade de negócios da JBS. O valor da operação não foi revelado.

A venda acontece num momento em que a Unilever tenta enxugar seu portfólio e voltar a crescer. Recentemente a companhia anunciou mudança do comando, com o ex-CEO da Unilever Brasil, Fernando Fernandez, assumindo o cargo. A previsão é de que a transação seja concluída até o fim do terceiro trimestre de 2025.

A The Vegetarian Butcher vende uma variedade de alternativas de carne à base de plantas para varejistas e operadores de foodservice em 55 mercados ao redor do mundo. O negócio foi fundado em 2010 e adquirido pela Unilever em 2018.

A The Vegetarian Butcher se tornou um nome conhecido na indústria de alimentos plant-based, com um portfólio de produtos voltados para substitutos de carne.

"A venda da The Vegetarian Butcher reflete a estratégia da Unilever de focar em um portfólio de marcas menores, mas mais robustas, para garantir o crescimento escalável e sustentável", disse Heiko Schipper, presidente da Unilever Foods, em comunicado oficial. Para a companhia, a operação significa ajustar sua estratégia de negócios para refletir um modelo mais ágil e menos dependente de áreas com características operacionais diferentes, como é o caso da The Vegetarian Butcher.

A JBS, por meio da Vivera, que adquiriu em 2021, vê na compra da The Vegetarian Butcher uma oportunidade de expandir sua atuação no crescente setor de carnes vegetais. Com um portfólio já robusto, a Vivera é uma das líderes no segmento de substitutos de carne na Europa.