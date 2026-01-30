Invest

Com dólar em queda, real é uma das moedas mais valorizadas em 2026

Crescimento da moeda brasileira acontece em meio a um cenário de desvalorização global do dólar

Real: valorização da moeda brasileira fica atrás apenas do peso chileno (Rmcarvalho/Getty Images)

Real: valorização da moeda brasileira fica atrás apenas do peso chileno (Rmcarvalho/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 11h14.

O real é, até o momento, a segunda moeda que mais se valorizou frente ao dólar neste ano. Atrás apenas do peso chileno, a moeda do Brasil acumula alta de 5,9% desde o início do ano segundo dados da consultoria Elos Ayta.

A consultoria acompanhou o comportamento do dólar americano entre os dias 1º e 29 de janeiro em 28 países. A maior valorização aconteceu no Chile (6,2%). Depois do real brasileiro, estão a coroa norueguesa (5,77%), o dólar australiano (%,63%) e o rand sul-africano (5,34%).

A desvalorização do dólar não exclusividade do Brasil. Segundo o levantamento, 22 das 28 economias monitoradas apresentaram desvalorização da moeda americana em janeiro, o que aponta para um ambiente de enfraquecimento amplo do dólar.

Valorização das moedas globais em 2026 até 29 de janeiro em relação ao dólar americano
PaísMoedaValorização (%)
ChilePeso Chileno6,20
BrasilReal (Dólar Ptax)5,90
NoruegaCoroa Norueguesa5,77
AustráliaDólar Australiano5,63
África do SulRand Sul-Africano5,34
RússiaRublo Russo5,12
SuéciaCoroa Sueca4,89
MéxicoPeso Mexicano4,34
SuíçaFranco Suíço3,95
IsraelNovo Shekel Israelense3,24
InglaterraLibra Esterlina2,78
ColômbiaPeso Colombiano2,49
JapãoIene2,45
DXY2,25
DinamarcaCoroa Dinamarquesa2,08
CanadáDólar Canadense1,48
Zona do EuroEuro1,19
ArgentinaPeso Argentino1,16
Coreia do SulWon0,87
ChinaYuan0,72
PeruSol0,60
TaiwanDólar Taiwanês0,10
Arábia SauditaRial Saudita0,00
FilipinasPeso Filipino-0,20
Hong KongDólar de Hong Kong-0,38
IndonésiaRupia Indonésia-0,56
TurquiaLira Turca-0,99
ÍndiaRúpia Indiana-1,96

Maior valorização do real em um ano

A última valorização do real desse porte foi em janeiro de 2025, quando a moeda brasileira subiu 6,21%.

Em março de 2020, com a pandemia de covid-19, o real sofreu sua maior desvalorização mensal (-13,46%). O segundo pior episódio foi em junho de 2022 (-9,72%). Já em junho e outubro de 2024, a moeda voltou a sofrer quedas (-5,71%).

Segundo a consultoria, "o desempenho de janeiro de 2026 sinaliza uma inflexão relevante no humor do mercado". O real, para a Elos Ayta, está figurando entre as principais valorizações globais, algo pouco frequente na história recente.

Acompanhe tudo sobre:RealDólar

