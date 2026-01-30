Com dólar em queda, real é uma das moedas mais valorizadas em 2026

Real: valorização da moeda brasileira fica atrás apenas do peso chileno (Rmcarvalho/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 11h14.
O real é, até o momento, a segunda moeda que mais se valorizou frente ao dólar neste ano. Atrás apenas do peso chileno, a moeda do Brasil acumula alta de 5,9% desde o início do ano segundo dados da consultoria Elos Ayta.
A consultoria acompanhou o comportamento do dólar americano entre os dias 1º e 29 de janeiro em 28 países. A maior valorização aconteceu no Chile (6,2%). Depois do real brasileiro, estão a coroa norueguesa (5,77%), o dólar australiano (%,63%) e o rand sul-africano (5,34%).
A desvalorização do dólar não exclusividade do Brasil. Segundo o levantamento, 22 das 28 economias monitoradas apresentaram desvalorização da moeda americana em janeiro, o que aponta para um ambiente de enfraquecimento amplo do dólar.
|País
|Moeda
|Valorização (%)
|Chile
|Peso Chileno
|6,20
|Brasil
|Real (Dólar Ptax)
|5,90
|Noruega
|Coroa Norueguesa
|5,77
|Austrália
|Dólar Australiano
|5,63
|África do Sul
|Rand Sul-Africano
|5,34
|Rússia
|Rublo Russo
|5,12
|Suécia
|Coroa Sueca
|4,89
|México
|Peso Mexicano
|4,34
|Suíça
|Franco Suíço
|3,95
|Israel
|Novo Shekel Israelense
|3,24
|Inglaterra
|Libra Esterlina
|2,78
|Colômbia
|Peso Colombiano
|2,49
|Japão
|Iene
|2,45
|DXY
|—
|2,25
|Dinamarca
|Coroa Dinamarquesa
|2,08
|Canadá
|Dólar Canadense
|1,48
|Zona do Euro
|Euro
|1,19
|Argentina
|Peso Argentino
|1,16
|Coreia do Sul
|Won
|0,87
|China
|Yuan
|0,72
|Peru
|Sol
|0,60
|Taiwan
|Dólar Taiwanês
|0,10
|Arábia Saudita
|Rial Saudita
|0,00
|Filipinas
|Peso Filipino
|-0,20
|Hong Kong
|Dólar de Hong Kong
|-0,38
|Indonésia
|Rupia Indonésia
|-0,56
|Turquia
|Lira Turca
|-0,99
|Índia
|Rúpia Indiana
|-1,96
A última valorização do real desse porte foi em janeiro de 2025, quando a moeda brasileira subiu 6,21%.
Em março de 2020, com a pandemia de covid-19, o real sofreu sua maior desvalorização mensal (-13,46%). O segundo pior episódio foi em junho de 2022 (-9,72%). Já em junho e outubro de 2024, a moeda voltou a sofrer quedas (-5,71%).
Segundo a consultoria, "o desempenho de janeiro de 2026 sinaliza uma inflexão relevante no humor do mercado". O real, para a Elos Ayta, está figurando entre as principais valorizações globais, algo pouco frequente na história recente.