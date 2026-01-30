Com dólar em queda, real é uma das moedas mais valorizadas em 2026

O real é, até o momento, a segunda moeda que mais se valorizou frente ao dólar neste ano. Atrás apenas do peso chileno, a moeda do Brasil acumula alta de 5,9% desde o início do ano segundo dados da consultoria Elos Ayta.

A consultoria acompanhou o comportamento do dólar americano entre os dias 1º e 29 de janeiro em 28 países. A maior valorização aconteceu no Chile (6,2%). Depois do real brasileiro, estão a coroa norueguesa (5,77%), o dólar australiano (%,63%) e o rand sul-africano (5,34%).

A desvalorização do dólar não exclusividade do Brasil. Segundo o levantamento, 22 das 28 economias monitoradas apresentaram desvalorização da moeda americana em janeiro, o que aponta para um ambiente de enfraquecimento amplo do dólar.

Valorização das moedas globais em 2026 até 29 de janeiro em relação ao dólar americano País Moeda Valorização (%) Chile Peso Chileno 6,20 Brasil Real (Dólar Ptax) 5,90 Noruega Coroa Norueguesa 5,77 Austrália Dólar Australiano 5,63 África do Sul Rand Sul-Africano 5,34 Rússia Rublo Russo 5,12 Suécia Coroa Sueca 4,89 México Peso Mexicano 4,34 Suíça Franco Suíço 3,95 Israel Novo Shekel Israelense 3,24 Inglaterra Libra Esterlina 2,78 Colômbia Peso Colombiano 2,49 Japão Iene 2,45 DXY — 2,25 Dinamarca Coroa Dinamarquesa 2,08 Canadá Dólar Canadense 1,48 Zona do Euro Euro 1,19 Argentina Peso Argentino 1,16 Coreia do Sul Won 0,87 China Yuan 0,72 Peru Sol 0,60 Taiwan Dólar Taiwanês 0,10 Arábia Saudita Rial Saudita 0,00 Filipinas Peso Filipino -0,20 Hong Kong Dólar de Hong Kong -0,38 Indonésia Rupia Indonésia -0,56 Turquia Lira Turca -0,99 Índia Rúpia Indiana -1,96

Maior valorização do real em um ano

A última valorização do real desse porte foi em janeiro de 2025, quando a moeda brasileira subiu 6,21%.

Em março de 2020, com a pandemia de covid-19, o real sofreu sua maior desvalorização mensal (-13,46%). O segundo pior episódio foi em junho de 2022 (-9,72%). Já em junho e outubro de 2024, a moeda voltou a sofrer quedas (-5,71%).

Segundo a consultoria, "o desempenho de janeiro de 2026 sinaliza uma inflexão relevante no humor do mercado". O real, para a Elos Ayta, está figurando entre as principais valorizações globais, algo pouco frequente na história recente.