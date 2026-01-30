Dólar fecha em alta de 1%, a R$ 5,24, mas não evita queda de 4,4% em janeiro

O dólar à vista fechou em forte alta nesta sexta-feira, 30, ao avançar 1,03% e encerrar as negociações cotado a R$ 5,248. Apesar do movimento no dia, a moeda americana acumulou desvalorização de 0,74% na semana e encerrou janeiro com queda de 4,39% frente ao real.

Ao longo da sessão, o dólar ganhou força e renovou máximas próximas de R$ 5,27, em linha com a valorização global da moeda americana.

Segundo Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad, o movimento refletiu a reação dos mercados à indicação de Kevin Warsh para a presidência do Federal Reserve (Fed). A escolha foi interpretada como um sinal de preservação da independência do banco central americano e de menor probabilidade de cortes agressivos nos juros.

Com isso, o índice DXY, que mede a força do dólar frente a uma cesta de seis moedas de países desenvolvidos, avançou 1,01% no dia, impulsionando uma correção em ativos que vinham se beneficiando da narrativa de enfraquecimento estrutural do dólar.

"O ouro recuou mais de 11% e a prata despencou cerca de 31%, uma realização após ralis fortemente especulativos. Nesse ambiente de piora do humor externo e ajuste de posições, o real acompanhou o fortalecimento do dólar frente a divisas desenvolvidas e emergentes, enquanto a realização de lucros recentes tanto no Ibovespa quanto no câmbio contribuiu para o aumento do dólar na sessão", afirmou Shahini.

Na véspera, o dólar havia fechado em queda de 0,22%, cotado a R$ 5,194, em um pregão marcado por forte volatilidade e aversão global ao risco. Na quinta-feira, 29, a moeda chegou a tocar a mínima de R$ 5,16 e a máxima de R$ 5,24, acompanhando a piora do humor externo ao longo da tarde. Apesar do avanço momentâneo, o movimento não se sustentou e o dólar voltou a recuar no fim do dia.

Real é uma das moedas mais valorizadas em 2026

Ainda assim, com o avanço de mais de 4% no mês, o real ficou entre as moedas que mais valorizaram frente ao dólar neste ano.

Como mostrou a EXAME, com base em dados da consultoria Elos Ayta sobre comportamento do dólar americano entre os dias 1º e 29 de janeiro em 28 países, a maior valorização no período aconteceu no Chile (6,2%). Depois do real brasileiro, estão a coroa norueguesa (5,77%), o dólar australiano (5,63%) e o rand sul-africano (5,34%).

A desvalorização do dólar não exclusividade do Brasil. Segundo o levantamento, 22 das 28 economias monitoradas apresentaram desvalorização da moeda americana em janeiro, o que aponta para um ambiente de enfraquecimento amplo do dólar.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.