Com Copa e feriado nos EUA, volume de negociações na bolsa cai 70%

A bolsa brasileira enfrenta um dia de pregão estático. Desde que o Brasil entrou em campo em sua estreia na Copa do Mundo 2022 às 16h, o índice não apresentou grandes variações, ficando estagnado em alta perto de 3%.

A falta de movimentação na bolsa foi vista também no volume. No meio da tarde, o volume financeiro transacionado na bolsa de valores estava em torno de R$ 10 bilhões – 70% abaixo da média do mês de outubro, que é de R$ 35,18 bilhões.

O volume também é baixo em comparação à negociação da véspera, que foi de R$ 27,1 bilhões. De ontem para hoje, o volume caiu pela metade.

Além da Copa, que tira o foco dos investidores no Brasil, o volume de negociações também é prejudicado pelo feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos. As bolsas americanas estão fechadas, e, sem o investidor gringo, o volume da bolsa cai com mais força.