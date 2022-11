Ibovespa hoje: Bosla sobe com inflação abaixo do esperado e exterior positivo

O Ibovespa avança nesta quinta-feira, 24, interrompendo a sequência de duas quedas consecutivas. Uma série de fatores contribuem com o tom positivo na bolsa. Do lado externo, bolsas internacionais seguem em alta, após a ata do Federal Reserve divulgada na última tarde ter reafirmado as expectativas de um aperto monetário mais brando nos Estados Unidos.

O dia também é mais tranquilo internamente, com alívio de parte das tensões políticas. As incertezas relacionadas ao pedido do PL de anular parte dos votos das eleições praticamente saíram do radar, com a rejeição do TSE. Já as negociações da PEC da Transição, que se tornou o principal assunto do mercado, indicam que o impacto fiscal será menor do que o inicialmente esperado.

Além da bolsa, outros ativos associados ao risco-Brasil reagem positivamente nesta quinta, com o dólar e os juros futuros sendo negociados em queda.

Também ajuda o mercado brasileiro dados da inflação divulgados nesta manhã, que saíram abaixo das projeções. O Índice de Preço ao Consumidor da primeira quinzena de novembro (IPCA-15) ficou em 0,53%, com queda de 6,85% para 6,17% no acumulado de 12 meses. A expectativa era de queda para 6,21% com o IPCA-15 do mês ficando em 0,56%. Este foi o sexto mês consecutivo de desaceleração da inflação anual, após ter batido 12,20% em maio