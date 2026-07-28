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Da Boeing à Verizon, empresas apostam em CEOs aposentados para sair da crise

Companhias americanas recorrem a executivos veteranos para liderar reestruturações e recuperar a confiança dos investidores

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 28 de julho de 2026 às 08h37.

Conselhos de administração de grandes empresas estão recorrendo cada vez mais a executivos aposentados para assumir o comando de companhias em momentos de turbulência. Empresas como Boeing, Verizon e Cracker Barrel têm buscado ex-CEOs experientes para liderar reestruturações.

A estratégia busca transmitir credibilidade a investidores e acelerar processos de recuperação, como mostra reportagem do Wall Street Journal (WSJ). O problema é que encontrar esses executivos que já enfrentaram crises operacionais e reposicionaram negócios se tornou mais difícil.

A mais recente aposta veio da rede americana de restaurantes Cracker Barrel, que contratou David Deno, de 69 anos, ex-presidente da Bloomin' Brands, dona do Outback Steakhouse. A escolha se deu após um período de forte pressão sobre a companhia, que viu as vendas caírem com mudanças na identidade visual e no cardápio.

Nos últimos anos, Boeing e Verizon também recorreram a antigos líderes para comandar suas operações.

Experiência ganha espaço nas sucessões

O diretor de benchmarking e análise de dados do Conference Board, Matteo Tonello, explicou que muitos CEOs, na prática, nunca deixam completamente o mundo corporativo. Depois da aposentadoria, costumam ocupar cadeiras em conselhos de administração.

"Não tenho certeza se existe algo como um CEO aposentado nos EUA", disse ao WSJ. Ele vê que o número reduzido de executivos que reúnem experiência no setor e credibilidade junto ao mercado faz com que fatores como idade passem a ter menor importância no processo de seleção.

No caso da Cracker Barrel, Deno comandou a Bloomin' Brands entre 2019 e 2024. Após deixar a empresa, passou a integrar os conselhos da Krispy Kreme e da Panera Brands antes de voltar ao cargo de CEO. Para Tonello, "os CEOs não se aposentam de verdade; eles simplesmente se tornam conselheiros profissionais (nos EUA)".

Nem todo retorno garante resultados

Para especialistas em governança citados pelo jornal estadunidense, trazer um executivo conhecido ao comando também ajuda a reduzir incertezas em momentos delicados para as empresas. Mas, embora o mercado costume receber bem os nomes, a experiência anterior não assegura um desempenho melhor.

Um levantamento publicado pela Spencer Stuart em 2020, citado pelo WSJ, mostrou que quase todos os executivos com experiência anterior como CEO superaram o mercado em seu primeiro mandato. No entanto, apenas cerca de 40% conseguiram repetir esse desempenho ao assumir uma nova companhia.

A professora associada de administração da Santa Clara University, Jo-Ellen Pozner, entende que isso ocorre porque há dois perfis predominantes entre esses CEOs. Aqueles que permaneceram ativos em conselhos ou consultorias e os que decidem voltar ao trabalho por não se adaptarem à nova rotina.

"Há alguns altos executivos aposentados que simplesmente não têm mais nada para fazer. Eles estão entediados e não têm ninguém dizendo o tempo todo o quanto são incríveis", relatou ao WSJ.

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