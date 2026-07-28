Prévia da inflação, confiança nos EUA e petróleo: o que move os mercados

Os investidores iniciam esta terça-feira, 28, com a atenção voltada para uma agenda carregada de indicadores econômicos no Brasil e nos Estados Unidos, em um momento em que o mercado busca avaliar os próximos passos da política monetária dos dois países.

No cenário doméstico, o principal destaque será a divulgação do IPCA-15 de julho, considerado a prévia da inflação oficial, enquanto nos Estados Unidos os dados de confiança do consumidor e da balança comercial de bens devem ajudar a calibrar as expectativas para a decisão de juros do Federal Reserve (Fed), marcada para esta quarta-feira, 29.

O que acompanhar

Às 8h, a Fundação Getulio Vargas (FGV) divulga o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) e a Sondagem da Construção referentes a julho.

Na sequência, às 8h30, o Banco Central publica as Estatísticas do Setor Externo de junho. A expectativa do mercado é de uma redução do déficit em transações correntes, de US$ 3,19 bilhões em maio para US$ 2,40 bilhões, enquanto o Investimento Estrangeiro Direto (IED) deve desacelerar, passando de US$ 7,97 bilhões para US$ 5,50 bilhões.

O principal indicador do dia, no entanto, será divulgado às 9h. O IBGE publica o IPCA-15 de julho, prévia da inflação oficial do país e um dos dados mais acompanhados pelos investidores em meio ao ciclo de flexibilização da política monetária. Na leitura anterior, o índice avançou 0,41% no mês e acumulou alta de 4,80% em 12 meses. Para julho, a expectativa é de desaceleração, com avanço de 0,19% no mês e inflação anual de 4,67%.

Nos Estados Unidos, o foco se divide entre atividade econômica e confiança do consumidor. Às 9h30, será divulgada a prévia da balança comercial de bens de junho. O consenso aponta para uma redução do déficit, de US$ 105,9 bilhões para US$ 98 bilhões, indicando uma melhora no comércio exterior americano.

Mais tarde, às 11h, o Conference Board divulga o índice de confiança do consumidor de julho. A expectativa é de leve alta, de 91,2 para 92,1 pontos, em um momento em que o mercado acompanha atentamente os indicadores de atividade antes da decisão do Fed.

Embora a expectativa predominante seja de manutenção dos juros nesta quarta-feira, investidores seguem em busca de sinais sobre o início de um eventual ciclo de cortes nos próximos meses.

Ainda na agenda doméstica, o Tesouro Nacional realiza, às 11h45, leilão de títulos públicos prefixados (LTN e NTN-F). Já nos Estados Unidos, o Departamento do Tesouro promove, às 14h, leilão de títulos de sete anos, operação que também será acompanhada pelo mercado em busca de sinais sobre a demanda por ativos americanos.

Após o fechamento dos mercados, às 17h30, a American Petroleum Institute (API) divulga os dados semanais de estoques de petróleo bruto. A expectativa é de queda de 1,5 milhão de barris, após aumento de 2,603 milhões na semana anterior. O indicador ganha importância em um momento de forte volatilidade da commodity após os recentes desdobramentos no Oriente Médio.

Agenda política no radar

No cenário político brasileiro, a agenda também reúne eventos capazes de repercutir nos mercados. O senador Flávio Bolsonaro (PL) presta depoimento à Polícia Federal em investigação sobre declarações envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Também estão previstas reuniões do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), que discutirá o teto dos juros do crédito consignado do INSS, e do Conselho Curador do FGTS, que deve deliberar sobre a distribuição de R$ 13,042 bilhões do lucro do fundo aos trabalhadores.

O dia ainda será marcado pela divulgação de uma série de pesquisas eleitorais. A AtlasIntel publica levantamento sobre a sucessão presidencial, enquanto o Real Time Big Data divulga pesquisa para o governo do Rio de Janeiro. Já o Genial/Quaest apresenta levantamentos para os governos de Minas Gerais e Pernambuco, e o Ipec divulga pesquisa para o governo do Ceará.

Na temporada de balanços internacionais, os investidores acompanham os resultados de Coca-Cola, Visa, Boeing e Mercedes-Benz, que podem movimentar as ações dos respectivos setores e ajudar a calibrar o humor dos mercados globais.

Na véspera, bolsas fecharam sem direção única

Os mercados chegam a esta terça-feira após um pregão positivo na bolsa brasileira. Na segunda-feira, 27, o Ibovespa avançou 0,80%, aos 175.431 pontos, impulsionado pela melhora do apetite por risco no exterior após sinais de redução das tensões entre Estados Unidos e Irã e pela recuperação das ações da Vale (VALE3). O movimento foi disseminado entre os setores, com destaque para bancos, indústria e siderurgia.

Por outro lado, a forte queda do petróleo limitou um avanço ainda maior do índice. Os contratos do Brent para setembro despencaram 8,70%, para US$ 88,36 o barril, enquanto o WTI recuou 7,50%, para US$ 82,61, refletindo a percepção de menor risco de interrupção da oferta após a trégua no conflito no Oriente Médio.

O movimento pressionou as ações das petroleiras, com Petrobras, Prio e PetroReconcavo entre os destaques negativos do pregão.

Em Wall Street, os índices encerraram o dia sem direção única. O Dow Jones avançou 0,51%, o S&P 500 ficou praticamente estável e o Nasdaq recuou 0,18%, em uma sessão marcada pela cautela antes da decisão do Fed e pela expectativa para os balanços das gigantes de tecnologia, que começam a ser divulgados nos próximos dias.