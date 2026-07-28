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Prévia da inflação, confiança nos EUA e petróleo: o que move os mercados

Agenda reúne dados de inflação, atividade e confiança, enquanto o mercado segue atento ao petróleo e aos juros nos Estados Unidos

Agenda do mercado: no cenário doméstico, o principal destaque será a divulgação do IPCA-15 de julho, considerado a prévia da inflação oficial (THOMAS SAMSON/AFP /Getty Images)

Agenda do mercado: no cenário doméstico, o principal destaque será a divulgação do IPCA-15 de julho, considerado a prévia da inflação oficial (THOMAS SAMSON/AFP /Getty Images)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 28 de julho de 2026 às 05h30.

Última atualização em 28 de julho de 2026 às 06h55.

Os investidores iniciam esta terça-feira, 28, com a atenção voltada para uma agenda carregada de indicadores econômicos no Brasil e nos Estados Unidos, em um momento em que o mercado busca avaliar os próximos passos da política monetária dos dois países.

No cenário doméstico, o principal destaque será a divulgação do IPCA-15 de julho, considerado a prévia da inflação oficial, enquanto nos Estados Unidos os dados de confiança do consumidor e da balança comercial de bens devem ajudar a calibrar as expectativas para a decisão de juros do Federal Reserve (Fed), marcada para esta quarta-feira, 29.

O que acompanhar

Às 8h, a Fundação Getulio Vargas (FGV) divulga o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) e a Sondagem da Construção referentes a julho.

Na sequência, às 8h30, o Banco Central publica as Estatísticas do Setor Externo de junho. A expectativa do mercado é de uma redução do déficit em transações correntes, de US$ 3,19 bilhões em maio para US$ 2,40 bilhões, enquanto o Investimento Estrangeiro Direto (IED) deve desacelerar, passando de US$ 7,97 bilhões para US$ 5,50 bilhões.

O principal indicador do dia, no entanto, será divulgado às 9h. O IBGE publica o IPCA-15 de julho, prévia da inflação oficial do país e um dos dados mais acompanhados pelos investidores em meio ao ciclo de flexibilização da política monetária. Na leitura anterior, o índice avançou 0,41% no mês e acumulou alta de 4,80% em 12 meses. Para julho, a expectativa é de desaceleração, com avanço de 0,19% no mês e inflação anual de 4,67%.

Nos Estados Unidos, o foco se divide entre atividade econômica e confiança do consumidor. Às 9h30, será divulgada a prévia da balança comercial de bens de junho. O consenso aponta para uma redução do déficit, de US$ 105,9 bilhões para US$ 98 bilhões, indicando uma melhora no comércio exterior americano.

Mais tarde, às 11h, o Conference Board divulga o índice de confiança do consumidor de julho. A expectativa é de leve alta, de 91,2 para 92,1 pontos, em um momento em que o mercado acompanha atentamente os indicadores de atividade antes da decisão do Fed.

Embora a expectativa predominante seja de manutenção dos juros nesta quarta-feira, investidores seguem em busca de sinais sobre o início de um eventual ciclo de cortes nos próximos meses.

Ainda na agenda doméstica, o Tesouro Nacional realiza, às 11h45, leilão de títulos públicos prefixados (LTN e NTN-F). Já nos Estados Unidos, o Departamento do Tesouro promove, às 14h, leilão de títulos de sete anos, operação que também será acompanhada pelo mercado em busca de sinais sobre a demanda por ativos americanos.

Após o fechamento dos mercados, às 17h30, a American Petroleum Institute (API) divulga os dados semanais de estoques de petróleo bruto. A expectativa é de queda de 1,5 milhão de barris, após aumento de 2,603 milhões na semana anterior. O indicador ganha importância em um momento de forte volatilidade da commodity após os recentes desdobramentos no Oriente Médio.

Agenda política no radar

No cenário político brasileiro, a agenda também reúne eventos capazes de repercutir nos mercados. O senador Flávio Bolsonaro (PL) presta depoimento à Polícia Federal em investigação sobre declarações envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Também estão previstas reuniões do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), que discutirá o teto dos juros do crédito consignado do INSS, e do Conselho Curador do FGTS, que deve deliberar sobre a distribuição de R$ 13,042 bilhões do lucro do fundo aos trabalhadores.

O dia ainda será marcado pela divulgação de uma série de pesquisas eleitorais. A AtlasIntel publica levantamento sobre a sucessão presidencial, enquanto o Real Time Big Data divulga pesquisa para o governo do Rio de Janeiro. Já o Genial/Quaest apresenta levantamentos para os governos de Minas Gerais e Pernambuco, e o Ipec divulga pesquisa para o governo do Ceará.

Na temporada de balanços internacionais, os investidores acompanham os resultados de Coca-Cola, Visa, Boeing e Mercedes-Benz, que podem movimentar as ações dos respectivos setores e ajudar a calibrar o humor dos mercados globais.

Na véspera, bolsas fecharam sem direção única

Os mercados chegam a esta terça-feira após um pregão positivo na bolsa brasileira. Na segunda-feira, 27, o Ibovespa avançou 0,80%, aos 175.431 pontos, impulsionado pela melhora do apetite por risco no exterior após sinais de redução das tensões entre Estados Unidos e Irã e pela recuperação das ações da Vale (VALE3). O movimento foi disseminado entre os setores, com destaque para bancos, indústria e siderurgia.

Por outro lado, a forte queda do petróleo limitou um avanço ainda maior do índice. Os contratos do Brent para setembro despencaram 8,70%, para US$ 88,36 o barril, enquanto o WTI recuou 7,50%, para US$ 82,61, refletindo a percepção de menor risco de interrupção da oferta após a trégua no conflito no Oriente Médio.

O movimento pressionou as ações das petroleiras, com Petrobras, Prio e PetroReconcavo entre os destaques negativos do pregão.

Em Wall Street, os índices encerraram o dia sem direção única. O Dow Jones avançou 0,51%, o S&P 500 ficou praticamente estável e o Nasdaq recuou 0,18%, em uma sessão marcada pela cautela antes da decisão do Fed e pela expectativa para os balanços das gigantes de tecnologia, que começam a ser divulgados nos próximos dias.

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