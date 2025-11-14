Invest

CEO deixará comando do Walmart após quase 12 anos

O anúncio da sucessão ocorre a apenas seis dias da divulgação dos resultados trimestrais

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 16h54.

Depois quase de doze anos no comando do Walmart, o CEO Doug McMillon vai deixar o cargo no próximo ano. Ele será sucedido por John Furner, atual CEO do Walmart EUA, a partir de 1º de fevereiro, informou a companhia nesta sexta-feira, 14.

McMillon se aposentará em 31 de janeiro de 2026, mas permanecerá no Conselho de Administração até a próxima assembleia-geral anual de acionistas e ajudará a garantir uma transição tranquila, segundo comunicado.

“John Furner é o líder certo para guiar o Walmart em nosso próximo capítulo de crescimento e transformação”, disse Greg Penner, presidente do conselho da varejista. 

McMillon afirmou que John Furner é capaz de liderar a empresa nesta próxima transformação impulsionada pela inteligência artificial (IA). "Ele é um comerciante, um operador, um inovador e um construtor. Sei que nosso futuro é brilhante sob sua liderança.”

Carreira

Furner está à frente do Walmart nos EUA desde 2019, supervisionando o maior segmento operacional da empresa e suas mais de 4.600 lojas. Ele iniciou sua carreira no Walmart como funcionário horista em 1993 e ocupou cargos de liderança em merchandising, operações e compras. 

O anúncio da sucessão ocorre a apenas seis dias da divulgação dos resultados trimestrais. As ações do Walmart acumulam alta de 13% no ano, impulsionadas pela expansão do negócio digital e pela conquista de consumidores de maior renda.

Já McMillon liderou a gigante do varejo e acompanhou sua ascensão como potência do e-commerce. Ele também conduziu a empresa em plena pandemia de Covid, com as já conhecidas rupturas nas cadeias de suprimentos, inflação elevada e mudanças tarifárias do período.

Sob sua gestão, as ações da companhia avançaram cerca de 300%.

