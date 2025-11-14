CEO deixará comando do Walmart após quase 12 anos

McMillon se aposentará em 31 de janeiro de 2026, mas permanecerá no Conselho de Administração até a próxima assembleia-geral anual de acionistas e ajudará a garantir uma transição tranquila, segundo comunicado.

“John Furner é o líder certo para guiar o Walmart em nosso próximo capítulo de crescimento e transformação”, disse Greg Penner, presidente do conselho da varejista.

McMillon afirmou que John Furner é capaz de liderar a empresa nesta próxima transformação impulsionada pela inteligência artificial (IA). "Ele é um comerciante, um operador, um inovador e um construtor. Sei que nosso futuro é brilhante sob sua liderança.”

Carreira

Furner está à frente do Walmart nos EUA desde 2019, supervisionando o maior segmento operacional da empresa e suas mais de 4.600 lojas. Ele iniciou sua carreira no Walmart como funcionário horista em 1993 e ocupou cargos de liderança em merchandising, operações e compras.