CEO da Nvidia nega ameaça da DeepSeek após queda de US$ 600 bilhões em valor de mercado

O CEO da Nvidia (NVDA), Jensen Huang, afirmou nesta quinta-feira, 20, que os investidores tiraram conclusões equivocadas sobre os avanços da DeepSeek, após a empresa perder US$ 600 bilhões em valor de mercado.

A startup chinesa de inteligência artificial (IA) despertou preocupações ao lançar um modelo de raciocínio open-source, desenvolvido com chips mais fracos e menor investimento. Isso levantou dúvidas sobre a necessidade de trilhões de dólares em infraestrutura para IA, levando à forte venda de ações da Nvidia.

Huang destacou que a computação de alto desempenho continua essencial. Segundo ele, a IA não depende apenas do pré-treinamento de modelos, mas também de métodos de pós-treinamento, que exigem alto poder computacional. "A ideia de que IA se resume a pré-treinamento e inferência está errada", afirmou. Ele reforçou que a demanda por chips potentes seguirá crescendo.

Apesar da reação do mercado, Huang celebrou os avanços da DeepSeek e a contribuição do modelo R1 open-source para a inovação na IA. "A energia no mundo todo depois da disponibilização do R1 é incrível", disse. Essa foi a primeira vez que ele se pronunciou publicamente sobre o tema.

As declarações ocorrem antes da conferência de resultados da Nvidia, marcada para 26 de fevereiro. Empresas como Airbnb, Palantir e AMD já comentaram o impacto da DeepSeek. A CEO da AMD, Lisa Su, afirmou que os avanços chineses são positivos para a adoção da IA. Huang, por sua vez, garante que a Nvidia continuará sendo peça-chave no setor.