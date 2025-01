Nvidia perde cerca de US$ 400 bilhões em valor de mercado em queda histórica

A Nvidia (NVDA) perde cerca de US$ 400 bilhões em valor de mercado — a maior queda já registrada em um único dia por uma empresa, no pregão desta segunda-feira, 27. O recorde negativo supera a marca anterior da própria Nvidia, registrada em 3 de setembro de 2024, quando perdeu US$ 278,9 bilhões em um único dia após decepcionar o mercado com seus resultados financeiros.

Embora tenha se recuperado desde então, chegando a um pico histórico há três semanas, a cotação agora caiu para menos de US$ 130, relegando a Nvidia ao terceiro lugar no ranking das empresas mais valiosas, atrás de Apple (AAPL) e Microsoft (MSFT).

Analistas mais pessimistas vêm alertando há meses sobre o possível "estouro da bolha" da inteligência artificial (IA). Por outro lado, os otimistas acreditam que a tecnologia ainda está apenas começando, com um vasto caminho a ser explorado.

A Nvidia, gigante de microprocessadores, surfou nessa onda como nenhuma outra empresa. Mas, hoje, amargou após o sucesso do novo modelo de inteligência artificial R1, da chinesa DeepSeek. Na abertura do mercado, as ações da Nvidia desabaram mais de 12%.

Impacto nas big techs

As consequências da chamada "segunda-feira negra" vão além da Nvidia.

O setor de tecnologia como um todo enfrenta uma possível perda de até US$ 1 trilhão em valor de mercado, com o Nasdaq registrando queda de 3%. Além da pressão gerada pela DeepSeek, a realização de lucros nas ações dos "Sete Magníficos" — Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta e Tesla —, que atingiram valuations superiores a US$ 1 trilhão, também acelerou as perdas.

Embora o histórico indique que a Nvidia pode se recuperar, o episódio ressalta a fragilidade do mercado de IA e a possibilidade de um redimensionamento dos investimentos em infraestrutura. "A IA é uma tecnologia emergente, cheia de potencial, mas que talvez tenha elevado alguns de seus atores rápido demais, como vimos no início da internet," ponderam especialistas.

Enquanto isso, o setor aguarda o próximo movimento de DeepSeek e outros novos players, que podem redefinir as bases do mercado de inteligência artificial.