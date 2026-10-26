Governança familiar: como preservar o legado e garantir a continuidade dos negócios

Edson Queiroz Neto defende que governança, confiança e inovação são essenciais para preservar o legado e garantir a continuidade das empresas (PeopleImages/Shutterstock)
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Publicado em 26 de outubro de 2026 às 10h00.
Em artigo sobre governança em empresas familiares, Edson Queiroz Neto, presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz, defende que preservar o legado exige clareza de papéis, confiança e visão de longo prazo. O executivo destaca que processos de gestão, convivência entre gerações e capacidade de inovação ajudam a assegurar a continuidade dos negócios.
O legado que se transforma em futuro
Por Edson Queiroz Neto, presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz.
Cuidar de uma empresa é também olhar para um tempo que não será apenas nosso. As decisões de hoje alcançam pessoas que ainda não conhecemos e gerações que terão seus próprios desafios.
É nessa responsabilidade com o que vem depois que a governança encontra seu sentido mais profundo.
A boa governança prepara a organização para seguir quando qualquer um de nós não puder estar.
Cresci numa família em que trabalho e afeto sempre caminharam juntos. Com meus avós e meus pais, aprendi que construir é difícil, mas fazer o que foi construído durar é ainda mais.
A nova geração cresceu nesse ambiente e por isso costumo dizer que alinhamento de conceito e de visão ajuda numa certa facilidade, mas no dia a dia é um desafio.
Governança é muito mais do que tratar sobre conselhos, comitês, acordos, processos e regras, que são indispensáveis, claro.
Porém, sua força depende das escolhas que os sustentam: como se compartilha a gestão, como se enfrentam as divergências e quanto colocamos o interesse do grupo empresarial acima dos pensamentos e modus operandi individual.
A governança se revela, sobretudo, quando a decisão necessária não é a mais confortável.
Nas empresas familiares, envolve uma dimensão especialmente humana. Os negócios carregam vínculos e conquistas que atravessam gerações. Há um respeito pela história, pelas pessoas.
A governança é fundamental para que os critérios avaliados sejam amplos e contemplem toda essa complexidade.
Preservar relações e avaliar com rigor o que é melhor para a empresa são responsabilidades que precisam caminhar juntas.
Governança não é burocracia. É cuidado.
A clareza de papéis ajuda a quem administra e, a quem é dono, a confiança de que o essencial está sendo cuidado.
Regras claras protegem tanto o negócio quanto as relações entre as pessoas.
O alinhamento de conceitos e de visão sobre governança facilita a construção de um entendimento sobre o que se quer para o futuro.
Não torna as escolhas fáceis, mas oferece uma base comum para discutir as questões e dar a elas um encaminhamento.
Conhecer direitos, deveres e alternativas permite que o diálogo avance além das expectativas individuais.
Há também um aprendizado que só acontece na convivência. Conhecer cada um, compreender desafios e construir respeito e admiração pelo outro fortalece o vínculo necessário para permanecer juntos.
A confiança precisa ser cultivada. Não é preciso pensar igual em tudo, mas ter condições de discordar sem perder de vista aquilo que se deseja construir em conjunto.
Governança também é feita de relações. Acordos bem escritos ajudam, mas quem os faz valer são pessoas que confiam umas nas outras, e confiança não se decreta.
Constrói-se com convivência, com escuta e com paciência para descobrir quem é o outro, criando admiração pelo outro. É assim que nasce uma cola muito grande de permanecer junto.
Os mais velhos nos ensinaram isso pelo exemplo: sempre mostraram união aos que vinham depois, mesmo quando havia divergências entre eles.
Quem lidera ensina mais pelo que faz do que pelo que diz.
Esse compromisso precisa encontrar sustentação na gestão. Dados, auditorias, resultados, código de conduta, orçamento e planejamento são a base concreta para a continuidade.
São instrumentos que permitem compartilhar informações, avaliar números e tomar decisões com maior clareza.
A visão de longo prazo ganha consistência quando se traduz em práticas que podem ser acompanhadas e aperfeiçoadas.
Preservar um legado exige distinguir valores de formas de fazer. Integridade, respeito e compromisso podem atravessar gerações.
Estruturas, estratégias e práticas precisam ser revistas à luz de novos desafios.
O respeito por quem construiu uma empresa deve dar coragem para renová-la, e não se tornar uma razão para evitar mudanças necessárias.
É assim que a visão de longo prazo se traduz em escolhas concretas: desenvolver pessoas, avaliar riscos, incorporar inovação e considerar os impactos sociais e ambientais dos negócios.
No Brasil, empresas que miram a perenidade geram empregos, desenvolvem parceiros e contribuem para suas comunidades.
Em um país com tantas oportunidades como o Brasil, perenidade é uma contribuição que vai além de números. E ela exige equilíbrio: preservar o legado não significa manter tudo como sempre foi.
Significa entender aquilo que é essencial para a nossa identidade e, ao mesmo tempo, transformar o que precisa mudar para preparar o que vem pela frente.
Nenhuma estrutura elimina as incertezas do futuro. Uma boa governança, porém, cria condições para atravessá-las com responsabilidade.
Cuidar do que foi construído é permitir que a história continue, inclusive por caminhos que nossa geração ainda não consegue imaginar.
A governança em empresas familiares envolve regras, conselhos, comitês, acordos e processos que orientam a administração e as decisões do negócio. Para Edson Queiroz Neto, presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz, também depende da confiança entre as pessoas, da clareza de papéis e da capacidade de conciliar interesses individuais com os objetivos da empresa.
A governança ajuda a preparar a organização para continuar suas atividades além da geração que ocupa atualmente a liderança. Segundo Edson Queiroz Neto, regras claras, planejamento e alinhamento de visão permitem preservar relações familiares e tomar decisões considerando os interesses de longo prazo do negócio.
A confiança fortalece a convivência, facilita o diálogo e permite que pessoas com opiniões diferentes tomem decisões conjuntas. Edson Queiroz Neto defende que ela deve ser construída por meio da escuta, do respeito, da paciência e do exemplo das lideranças, e não apenas de acordos formais.
Dados, auditorias, resultados, códigos de conduta, orçamento e planejamento são instrumentos apontados no artigo como essenciais para a continuidade empresarial. Essas práticas permitem compartilhar informações, avaliar o desempenho e tomar decisões com maior clareza.
Preservar o legado exige distinguir valores permanentes de estruturas e práticas que precisam evoluir. Segundo Edson Queiroz Neto, princípios como integridade, respeito e compromisso podem atravessar gerações, enquanto estratégias e formas de gestão devem ser revistas diante de novos desafios.
A preparação envolve desenvolver pessoas, avaliar riscos, incorporar inovação e considerar os impactos sociais e ambientais dos negócios. O artigo também destaca a importância da convivência entre gerações, da definição de responsabilidades e de uma visão de longo prazo que permita adaptar a empresa sem perder sua identidade.