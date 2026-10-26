Governança familiar: como preservar o legado e garantir a continuidade dos negócios

RESUMO ＋ Em artigo sobre governança em empresas familiares, Edson Queiroz Neto, presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz, defende que preservar o legado exige clareza de papéis, confiança e visão de longo prazo. O executivo destaca que processos de gestão, convivência entre gerações e capacidade de inovação ajudam a assegurar a continuidade dos negócios.

O legado que se transforma em futuro

Por Edson Queiroz Neto, presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz.

Cuidar de uma empresa é também olhar para um tempo que não será apenas nosso. As decisões de hoje alcançam pessoas que ainda não conhecemos e gerações que terão seus próprios desafios.

É nessa responsabilidade com o que vem depois que a governança encontra seu sentido mais profundo.

A boa governança prepara a organização para seguir quando qualquer um de nós não puder estar.

Cresci numa família em que trabalho e afeto sempre caminharam juntos. Com meus avós e meus pais, aprendi que construir é difícil, mas fazer o que foi construído durar é ainda mais.

A nova geração cresceu nesse ambiente e por isso costumo dizer que alinhamento de conceito e de visão ajuda numa certa facilidade, mas no dia a dia é um desafio.

Governança familiar vai além de regras e processos

Governança é muito mais do que tratar sobre conselhos, comitês, acordos, processos e regras, que são indispensáveis, claro.

Porém, sua força depende das escolhas que os sustentam: como se compartilha a gestão, como se enfrentam as divergências e quanto colocamos o interesse do grupo empresarial acima dos pensamentos e modus operandi individual.

A governança se revela, sobretudo, quando a decisão necessária não é a mais confortável.

Nas empresas familiares, envolve uma dimensão especialmente humana. Os negócios carregam vínculos e conquistas que atravessam gerações. Há um respeito pela história, pelas pessoas.

A governança é fundamental para que os critérios avaliados sejam amplos e contemplem toda essa complexidade.

Preservar relações e avaliar com rigor o que é melhor para a empresa são responsabilidades que precisam caminhar juntas.

Governança não é burocracia. É cuidado.

Clareza de papéis e confiança fortalecem empresas familiares

A clareza de papéis ajuda a quem administra e, a quem é dono, a confiança de que o essencial está sendo cuidado.

Regras claras protegem tanto o negócio quanto as relações entre as pessoas.

O alinhamento de conceitos e de visão sobre governança facilita a construção de um entendimento sobre o que se quer para o futuro.

Não torna as escolhas fáceis, mas oferece uma base comum para discutir as questões e dar a elas um encaminhamento.

Conhecer direitos, deveres e alternativas permite que o diálogo avance além das expectativas individuais.

Há também um aprendizado que só acontece na convivência. Conhecer cada um, compreender desafios e construir respeito e admiração pelo outro fortalece o vínculo necessário para permanecer juntos.

A confiança precisa ser cultivada. Não é preciso pensar igual em tudo, mas ter condições de discordar sem perder de vista aquilo que se deseja construir em conjunto.

O papel das relações e da confiança na governança

Governança também é feita de relações. Acordos bem escritos ajudam, mas quem os faz valer são pessoas que confiam umas nas outras, e confiança não se decreta.

Constrói-se com convivência, com escuta e com paciência para descobrir quem é o outro, criando admiração pelo outro. É assim que nasce uma cola muito grande de permanecer junto.

Os mais velhos nos ensinaram isso pelo exemplo: sempre mostraram união aos que vinham depois, mesmo quando havia divergências entre eles.

Quem lidera ensina mais pelo que faz do que pelo que diz.

Planejamento e gestão sustentam a continuidade dos negócios

Esse compromisso precisa encontrar sustentação na gestão. Dados, auditorias, resultados, código de conduta, orçamento e planejamento são a base concreta para a continuidade.

São instrumentos que permitem compartilhar informações, avaliar números e tomar decisões com maior clareza.

A visão de longo prazo ganha consistência quando se traduz em práticas que podem ser acompanhadas e aperfeiçoadas.

Preservar o legado exige abertura para mudanças

Preservar um legado exige distinguir valores de formas de fazer. Integridade, respeito e compromisso podem atravessar gerações.

Estruturas, estratégias e práticas precisam ser revistas à luz de novos desafios.

O respeito por quem construiu uma empresa deve dar coragem para renová-la, e não se tornar uma razão para evitar mudanças necessárias.

É assim que a visão de longo prazo se traduz em escolhas concretas: desenvolver pessoas, avaliar riscos, incorporar inovação e considerar os impactos sociais e ambientais dos negócios.

No Brasil, empresas que miram a perenidade geram empregos, desenvolvem parceiros e contribuem para suas comunidades.

Como preparar as empresas para as próximas gerações

Em um país com tantas oportunidades como o Brasil, perenidade é uma contribuição que vai além de números. E ela exige equilíbrio: preservar o legado não significa manter tudo como sempre foi.

Significa entender aquilo que é essencial para a nossa identidade e, ao mesmo tempo, transformar o que precisa mudar para preparar o que vem pela frente.

Nenhuma estrutura elimina as incertezas do futuro. Uma boa governança, porém, cria condições para atravessá-las com responsabilidade.

Cuidar do que foi construído é permitir que a história continue, inclusive por caminhos que nossa geração ainda não consegue imaginar.