Câmbio 24 horas: Coreia internacionaliza o won e rompe com 'trauma' histórico

A Coreia do Sul dará um passo histórico a partir desta segunda-feira,6, ao iniciar a negociação de sua moeda local, o won, de forma ininterrupta durante 24 horas, quase todos os dias da semana, segundo informações publicadas pelo Nikkei Asia. A medida visa modernizar o sistema financeiro do país e mitigar os riscos cambiais enfrentados por grandes corporações e investidores globais. O movimento ganha relevância em um momento em que a bolsa sul-coreana se consolida como uma das que mais subiram no mundo, figurando entre os destinos mais procurados por investidores em busca de ações de tecnologia fora dos Estados Unidos.

Superando o fantasma de 1997

A transição para o modelo de 24 horas representa um marco regulatório profundo para um mercado que, conforme definido por uma autoridade econômica sul-coreana em 2023, ainda permanecia "traumatizado" pelas crises cambiais do passado. Durante a crise financeira asiática de 1997, bancos e investidores estrangeiros retiraram capital do país em ritmo acelerado, o que levou o governo de Seul a restringir o funcionamento do mercado de câmbio apenas ao período diurno para monitorar de perto os fluxos de capital.

Por décadas, o sistema foi mantido sob um regime fechado e restritivo. Até então, o horário de negociação da moeda era limitado aos dias úteis, das 9h às 2h do dia seguinte. Sob as novas regras reportadas pelo Nikkei Asia, o mercado operará das 6h de segunda-feira às 6h de sábado (no horário local) durante o período de horário de verão nos Estados Unidos, e das 7h de segunda-feira às 7h de sábado no restante do ano. O trading ininterrupto estará disponível de forma contínua, exceto aos fins de semana e no dia 1º de janeiro.

Alívio e flexibilidade para o setor de tecnologia

A flexibilização do mercado cambial foi amplamente celebrada pelo setor corporativo, especialmente por fabricantes de semicondutores e grandes exportadores que necessitam precificar seus produtos em dólar e demandavam maior eficiência para suas estratégias de proteção cambial (hedge).

Representantes de gigantes do setor de tecnologia e de semicondutores apontaram que a mudança trará maior flexibilidade para responder às oscilações de mercado e às tensões geopolíticas globais, como os conflitos no Oriente Médio, permitindo formular transações financeiras com taxas muito mais próximas aos valores reais em tempo real. Para se adequar à nova demanda, o setor bancário sul-coreano já iniciou a implementação de sistemas de turnos e o reforço em suas equipes de operação cambial.

O objetivo dos mercados desenvolvidos

Além de otimizar a eficiência operacional de empresas que utilizam a Coreia do Sul como um polo logístico e financeiro na Ásia, a internacionalização do won faz parte de uma estratégia macroeconômica mais ampla. Conforme o plano apresentado em janeiro pelo governo, a expansão do horário de negociação cambial é vista como uma etapa crucial para que o país seja finalmente incluído no Índice de Mercados Desenvolvidos da MSCI, referência global para investidores de ações. No fim de junho, a MSCI manteve a classificação da Coreia do Sul como mercado emergente.

Em posicionamento recente, o presidente do Banco da Coreia, Shin Hyun-song, defendeu que o processo de internacionalização tornará as transações mais transparentes, ampliará o uso global do won e ajudará a minimizar impactos de choques externos sobre a economia nacional.