A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições o acordo para que a Zamp, operadora no Brasil de Burger King, Popeyes e Starbucks, detenha a licença de marca do Subway, rede de sanduíches fast food.

No Brasil, o Subway era operado pela SouthRock, que entrou em recuperação judicial em novembro passado. A master franqueadora também detinha as licenças de Starbucks e do Eataly antes de entrar em crise.

A operação brasileira do Subway chegou a ser analisada por outros interessados, como o empresário Alê Costa, dono da rede de lojas de chocolate Cacau Show.

Como nova master franqueadora exclusiva do sistema de restaurantes Subway no Brasil, a Zamp passará a administrar a rede de subfranqueados dos restaurantes Subway no Brasil, bem como administrar a cadeia de fornecedores de toda rede (supply chain); e abrir e operar restaurantes próprios do sistema Subway no Brasil.

O valor da operação não foi divulgado.