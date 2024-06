Dona do Burger King aprova oferta de R$ 120 milhões por Starbucks Brasil

O conselho da Zamp, operadora de Burger King e Popeyes no Brasil, aprovou a compra da rede de cafeterias Starbucks por R$ 120 milhões. Esse é o primeiro passo de expansão do negócio depois da Mubadala, gestora de private equity que tem como principal investidor o fundo soberano de Abu Dhabi.

Em abril, a SouthRock aceitou sua proposta indicativa para aquisição dos ativos da Starbucks no país. Com dívidas de R$ 1,8 bilhão, a SouthRock pediu recuperação judicial em novembro. A empresa foi masterfranqueada da Starbucks no Brasil de 2018 a 2023.

O processo competitivo pelos ativos da Starbucks será por meio de propostas fechadas e a Zamp estará na condição de “stalking horse bidder”, podendo igualar as propostas de terceiros ou ser indenizada caso não seja a vencedora.

Atualmente há cerca de 140 cafeterias Starbucks (a SouthRock fechou 50 lojas nos últimos meses) em operação. O valor de R$ 120 milhões pode ser ajustado à quantidade de lojas a serem adquiridas e ao estoque.

Em 2023, ainda com 190 lojas, a SouthRock faturou algo em torno de R$500 milhões com a operação de Starbucks.



As lojas fechadas eram deficitárias, mas as lojas mantidas operam, em meio à recuperação judicial, com restrições: faltam produtos, como tipos de cafés ou outras bebidas, por exemplo.

A Zamp também chegou a um acordo com a dona da Starbucks para os contratos e a exploração da marca no país. Como a SouthRock está em recuperação judicial, a definição da transação depende de autorização judicial, além da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Além da Starbucks, a SouthRock tinha em seu portfólio as lanchonetes Subway, os restaurantes TGI e o centro comercial de gastronomia italiana Eataly – esse último foi recentemente vendido a um fundo de pessoas físicas. A operação de Subway chegou a ser avaliada pela Cacau Show, mas as conversas esfriaram.