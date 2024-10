Cade aprova compra de 15% da Anglo American Brasil pela Vale

A Superintendência-Geral do Cade aprovou, sem restrições, a aquisição de 15% do capital da Anglo American Minério de Ferro Brasil pela Vale (VALE3). A aprovação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 15.

Pelo acordo, a Vale adquirirá 15% do complexo Minas-Rio e, em troca, pagará US$ 157,5 milhões e transferirá a Mina de Serra da Serpentina para a Anglo American.

Controle e operação permanecem com a Anglo American

Embora a Vale tenha adquirido participação, a Anglo American continuará responsável pela gestão e operação do Minas-Rio, além de qualquer futura expansão do complexo.

“Em contrapartida à transação primária, a Vale aportará ao capital da Anglo American Brasil um conjunto de imóveis e outros ativos (inclusive direitos minerários, planos e resultados de sondagens) que compõem o Projeto Serra da Serpentina, um projeto ainda greenfield na região de Conceição do Mato Dentro (MG)”, destacaram os técnicos do Cade.

Minas-Rio registra recorde de produção e novas metas

No ano passado, o Minas-Rio alcançou um recorde de produção com 24,2 milhões de toneladas, representando um crescimento de 12% em comparação a 2022. Para 2024, a meta é produzir entre 23 milhões e 25 milhões de toneladas.

Uma expansão da capacidade do complexo para 31 milhões de toneladas por ano faz parte do plano de investimentos da Anglo até 2028, com um orçamento estimado em R$ 12 bilhões.