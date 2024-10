Vale registra maior produção trimestral de minério de ferro desde 2018

A Vale (VALE3) divulgou nesta terça-feira, 15, por meio de relatório de produção, os resultados operacionais do terceiro trimestre de 2024, destacando a maior produção trimestral de minério de ferro desde o 4º trimestre de 2018. No período, a empresa alcançou 91 milhões de toneladas, um crescimento de 5,5% em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior.

Segundo a companhia, o desempenho foi impulsionado pela melhoria nas operações de S11D (PA), Itabira (MG) e Brucutu (MG).

Meta anual de produção aumenta

Com o desempenho positivo, a Vale revisou sua meta de produção anual, elevando-a para um intervalo entre 323 milhões e 330 milhões de toneladas, acima da previsão anterior de 310 a 320 milhões.

Além disso, a produção de pelotas da companhia também registrou alta significativa, atingindo 10,4 milhões de toneladas, o que, segundo a mineradora, reflete a estabilidade operacional e maior confiabilidade dos ativos nos sistemas de extração e beneficiamento.

Cobre e Níquel

A produção de cobre no trimestre somou 85,9 mil toneladas, um aumento de 5,3% em relação ao mesmo período de 2023. Já no níquel, a Vale alcançou 47,1 mil toneladas, crescendo 12% em comparação ao terceiro trimestre do ano anterior.

Segundo a mineradora, o avanço foi impulsionado pela recuperação das operações em Sudbury, no Canadá, e pelo progresso nas minas subterrâneas de Voisey’s Bay.