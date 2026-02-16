Jogos de Inverno: prova que eliminou Lucas Pinheiro teve 51% dos atletas desclassificados

A desafiadora pista do Centro de Esqui Stelvio, na cidade de Bormio, não complicou apenas a vida do brasileiro Lucas Pinheiro Braathen nos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina-2026. A primeira descida da competição do slalom terminou com 49 dos 96 atletas desclassificados (cerca de 51%), incluindo Lucas, que caiu no percurso.

A prova foi marcada por condições visuais ruins após intenso fluxo de neve durante a noite, que seguiu forte durante a disputa, o que tornou o percurso ainda mais difícil.

Além de Lucas, o também brasileiro Christian Soevik caiu no percurso. Giovanni Ongaro, terceiro representante do país, foi 32º, com tempo de 1m04s66, e acabou ficando de fora do corte do top 30, que faz a segunda descida.

O top 3 ficou com Atle Lie McGrath (Noruega), Loic Meillard (Suíça) e Fabio Gstrein (Áustria), com tempos de 56s14, 56s73 e 57s08, respectivamente.

A título de comparação, a mesma prova nos Jogos Olímpicos de Pequim, há quatro anos, teve 88 competidores e 35 desclassificados na primeira descida, ou seja, 35% dos que a disputavam.