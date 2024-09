Cade aprova, com remédios, venda de ativos da Marfrig para Minerva

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta quarta-feira, 25, a operação entre a Marfrig e a Minerva, mas aplicou restrições ao negócio de R$ 7,5 bilhões que envolveu 16 ativos.

A venda da planta produtiva em Pirenópolis (GO) terá que ser vendida pela Minerva por preocupação do órgão antitruste com a "concentração excessiva" no Estado.

A planta está inativa, mas a volta da unidade para operação seria danosa para a concorrência local, segundo o tribunal.

O Cade também decidiu declarar sem efeitos a cláusula que previa um limite de expansão da capacidade própria da Marfrig em abate e desossa na planta produtiva de Várzea Grande (MT). Ainda assim, a empresa não pode iniciar novas plantas no Estado por cinco anos.

Os remédios impostos pelo Cade foram considerados "cruciais" pelo conselheiro Carlos Jacques para a aprovação da operação.

Todos os integrantes do tribunal seguiram o voto de Jacques, e o presidente, Alexandre Cordeiro, não votou por impedimento.