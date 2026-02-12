Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Por que ações do Banco do Brasil sobem mesmo com queda de 40% no lucro

Despesas com provisões devem permanecer elevadas, entre R$ 53 bilhões e R$ 58 bilhões

BB: ações sobem após resultados do quarto trimestre de 2025 (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

BB: ações sobem após resultados do quarto trimestre de 2025 (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 11h32.

O Banco do Brasil (BBAS3) teve um quarto trimestre de 2025 fraco, mas, apesar disso, as ações chegaram a subir mais de 7% no início do pregão desta quinta-feira, 12.

Segundo os analistas do Itaú BBA e do BTG Pactual, os resultados refletem um trimestre melhor que o esperado, mas ainda marcado por desafios estruturais, principalmente na qualidade do crédito e nos custos de provisões. O lucro da instituição financeira caiu 40% para R$ 5,7 bilhões no trimestre, mas ainda assim ficou "menos pior" do que o mercado esperava, o que deu fôlego ao ativo.

Olhando no detalhe, porém, a qualidade do lucro não convence tanto. O BB contou com um efeito tributário positivo na linha final do balanço. É como aquela restituição de imposto de renda que aumenta o orçamento, mas somente naquele mês que o tributo é devolvido. E não é um valor gerado pela operação do banco em si.

Para os analistas, a recuperação do banco deve ser gradual, e a visibilidade sobre a normalização do crédito no agronegócio e no segmento de empresas segue limitada.

Apesar dos sinais positivos, as provisões continuam pressionando o banco. No trimestre, somaram R$ 18 bilhões, afetadas pela inadimplência no agronegócio, empresas e pessoas físicas. A inadimplência acima de 90 dias subiu para 5,2%, refletindo casos específicos e aumento nos NPLs do crédito agrícola.

Para 2026, o Banco do Brasil projeta crescimento mais lento da carteira de crédito, entre 0,5% e 4,5%, e lucro líquido ajustado entre R$ 22 bilhões e R$ 26 bilhões, em linha com as expectativas do mercado.

As despesas com provisões devem permanecer elevadas, entre R$ 53 bilhões e R$ 58 bilhões, e as tarifas devem crescer de 2% a 6%, enquanto as despesas operacionais devem subir entre 5% e 9%.

O resultado mostra sinais de recuperação, mas ainda há desafios estruturais. A qualidade do crédito, especialmente no agronegócio, permanece sob pressão, e as despesas administrativas devem seguir altas em 2026.

Mesmo com lucro acima do esperado, a instituição enfrenta uma combinação de resultados positivos e riscos que indicam que a recuperação será gradual.

No entanto, o desempenho acima do esperado fez com que as ações do Banco do Brasil operassem em alta nesta manhã, beneficiadas pela melhora sequencial do lucro e pela superação das estimativas do mercado.

Balanço

O lucro líquido ajustado do quarto trimestre de 2025 foi de R$ 5,7 bilhões, alta de 52% em relação ao trimestre anterior, mas ainda 40% menor do que o registrado em 2024.

O resultado superou as estimativas de analistas em cerca de 25%, graças a fatores extraordinários, como uma taxa de imposto positiva e ganhos de equivalência patrimonial. No ano, o lucro líquido ajustado ficou em R$ 20,7 bilhões, queda de 45% em relação a 2024, refletindo principalmente o aumento das provisões para perdas de crédito.

A receita do banco, medida pela margem financeira líquida (NII) e receitas de tarifas, também apresentou crescimento sequencial. A NII foi de R$ 27,8 bilhões no trimestre, 5,4% acima do terceiro trimestre de 2025, impulsionada por menores custos de captação e resultados da Banco Patagonia.

Já as receitas com tarifas permaneceram estáveis em R$ 8,8 bilhões, com destaque para cartões de crédito e gestão de consórcios.

A carteira de crédito cresceu levemente, 1,4% em relação ao trimestre anterior e 2,5% no ano, impulsionada por crédito consignado e cartões de crédito para pessoas físicas. Por outro lado, o segmento de empresas permaneceu praticamente estável, enquanto o agronegócio apresentou crescimento moderado, apoiado pelo programa BB Regulariza Agro.

Acompanhe tudo sobre:BB – Banco do BrasilBancosBalanços

Mais de Invest

Recuperação judicial no agro vai desacelerar, mas continuará crescendo, diz BB

Big Mac 'low carb': McDonald's testa menu para quem usa Mounjaro e Ozempic

Blindado à IA? Símbolo da 'velha economia', setor de transporte volta ao radar

Após tombo na bolsa, Totvs mostra que não quer ficar para trás na corrida da IA

Mais na Exame

Future of Money

Anbima convida bancos para testes de tokenização no Brasil

Carreira

O que você deve dizer ao ChatGPT antes de qualquer pergunta

ESG

China pode registrar leve queda nas emissões de CO2, aponta análise

Casual

Por que o esporte virou peça-chave para relógios de luxo