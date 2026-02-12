Invest

Banco do Brasil deve enfrentar 2026 desafiador, admite Tarciana Medeiros

"2025 foi desafiador, 2026 será desafiador. Mas será desafiador dentro de um desafio que já aprendemos", disse a CEO

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 11h41.

O Banco do Brasil deve enfrentar mais um ano "desafiador" em 2026, nas palavras da presidente-executiva Tarciana Medeiros. A avaliação foi feita nesta quinta-feira, 12, um dia após a divulgação do balanço do quarto trimestre, que trouxe lucro acima do esperado pelo mercado, mas ainda com sinais de pressão na inadimplência e com queda de 40,1% na comparação com 2024.

"2025 foi desafiador, 2026 será desafiador. Mas será desafiador dentro de um desafio que já aprendemos como fazer", afirmou a executiva em teleconferência com analistas.

Após encerrar 2025 com lucro líquido ajustado de R$ 20,7 bilhões — queda de 45,4% em relação a 2024 — o banco projeta para 2026 um resultado entre R$ 22 bilhões e R$ 26 bilhões. No ponto médio, a estimativa de R$ 24 bilhões representa crescimento de cerca de 15% na comparação anual. No quarto trimestre de 2025, o lucro ajustado somou R$ 5,7 bilhões, recuo de 40,1% em 12 meses.

Ações do BB sobem

Mesmo com o tom cauteloso da administração, as ações reagiram positivamente. Em um dia de queda de 0,10% do Ibovespa, os papéis ordinários do banco (BBAS3) figuraram entre as maiores altas, com avanço superior a 3%.

Para 2026, o BB projeta crescimento da carteira de crédito entre 0,5% e 4,5%, com expansão de 6% a 10% em pessoas físicas, estabilidade a leve queda no segmento corporativo (-3% a +1%) e variação de -2% a +2% no agro.

A receita líquida de juros (NII) deve crescer entre 4% e 8%, enquanto as provisões para perdas com crédito devem ficar entre R$ 53 bilhões e R$ 58 bilhões, abaixo dos R$ 62 bilhões registrados em 2025.

A instituição também prevê alta de 2% a 6% nas receitas com serviços e aumento de 5% a 9% nas despesas operacionais. O conselho já aprovou payout de 30% para 2026.

BTG vê guidance em linha

Na avaliação do BTG Pactual, a projeção de lucro entre R$ 22 bilhões e R$ 26 bilhões está praticamente em linha com o mercado, embora cerca de 5% abaixo da estimativa do banco. O ponto médio implica crescimento de 15% na comparação anual, após o tombo de 2025.

Para o BTG, o guidance sugere uma melhora gradual, com queda nas provisões e expansão moderada da margem financeira, ainda que em um ambiente de crescimento contido da carteira.

Itaú BBA adota tom mais cauteloso

Já o Itaú BBA classificou o resultado e as perspectivas como negativos. Segundo o banco, o lucro do quarto trimestre foi beneficiado por efeitos não recorrentes, como rendimentos de ações e impacto tributário positivo.

O BBA destacou que a carteira total cresceu apenas 2,5% em 2025 e que a qualidade dos ativos continuou a se deteriorar, com o índice de inadimplência (NPL) subindo para 5,2%, pressionado por agronegócio, varejo e um caso específico no segmento empresarial. Embora as provisões projetadas para 2026 (R$ 53 bilhões a R$ 58 bilhões) sejam inferiores às de 2025, seguem acima das expectativas do mercado.

Para o BBA, a faixa de lucro projetada indica uma recuperação lenta do retorno sobre patrimônio (ROE), em torno de 12% no ponto médio, com visibilidade ainda limitada sobre a normalização do crédito agrícola e os efeitos do ciclo da Selic.

