BRF e Marfrig marcam nova data para assembleias que vão tratar de fusão

Após a suspensão determinada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 18 de junho, BRF (BRFS3) e Marfrig (MRFG3) definiram nova data para as Assembleias Gerais Extraordinárias (AGEs) que vão definir os rumos da incorporação entre as duas companhias. Os encontros ocorrerão no dia 14 de julho: às 9h, no caso da Marfrig, em formato presencial, e às 11h no caso da BRF, por videoconferência via plataforma Zoom.

A assembleia da BRF foi adiada por determinação da CVM, visto que as informações sobre a operação, disponibilizadas pelas companhias, foram consideradas insuficientes para embasar a decisão dos acionistas. Assim, a autarquia acatou ao pedido de acionistas minoritários, que questionaram a transparência do processo. A Marfrig, por sua vez, suspendeu a própria assembleia com acionistas, que também estava marcada para o dia 18, alegando que as duas companhias precisavam realizar os encontros na mesma data.

A nova convocação busca avançar na consolidação societária que, se aprovada, resultará na incorporação da BRF pela Marfrig. Na prática, a BRF deixará de ter ações em circulação no mercado, com seus acionistas migrando para a base acionária da Marfrig.

Pelo acordo, cada ação ordinária da BRF será convertida em 0,8521 ação da Marfrig — relação que ainda pode ser ajustada. Para viabilizar a transação, a Marfrig emitirá 639.743.458 novas ações, destinadas exclusivamente aos atuais acionistas da BRF (com exceção da própria Marfrig). Com isso, o capital social da Marfrig será elevado para R$ 15,47 bilhões.

Opção de reembolso a acionistas dissidentes

Os acionistas da BRF que não concordarem com a incorporação poderão exercer o direito de retirada. O reembolso poderá ser feito com base em dois critérios:

R$ 9,43 por ação, conforme o valor patrimonial contábil.

R$ 19,89 por ação, conforme laudo de avaliação com base no artigo 264 da Lei das S.A.

As instruções de voto enviadas por meio do boletim à distância até o dia 14 de junho de 2025 seguem válidas. No entanto, acionistas que desejarem alterar o voto ou participar pela primeira vez poderão reenviar o boletim até o dia 10 de julho.

Investidores internacionais

A Marfrig divulgou comunicado direcionado a investidores internacionais, ressaltando que a operação está sujeita às leis brasileiras — distintas das normas da Securities and Exchange Commission (SEC), dos Estados Unidos. A companhia informou ainda que poderá adquirir ações da BRF fora da oferta de troca, inclusive por meio do mercado ou via negociações privadas.