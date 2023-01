Bonds da Americanas afundam para US$ 0,28 com buraco de R$ 20 bi

Os títulos em dólar da Americanas despencaram na quinta-feira depois que o novo CEO da empresa, Sergio Rial, renunciou inesperadamente após descobrir “irregularidades” contábeis no valor de cerca de R$ 20 bilhões.

As notas originalmente emitidas pela JSM Global caíram 40,6 centavos de dólar, para 27,40 centavos, de acordo com dados da Trace. Outro título vendido pela B2W Digital caiu 38 centavos para 28 centavos. Os rendimentos subiram 17,3 pontos percentuais e 15,8 pontos percentuais, respectivamente.

Ambas as notas vencem em 2030 e têm R$ 2,5 bilhões em obrigações pendentes. A Americanas é a controladora de ambos os emissores.

Os títulos foram os mais negociados em volume entre as empresas de mercados emergentes e quase 100 transações foram realizadas durante a sessão até agora, de acordo com a Trace.

As ações da Americanas caíram 79% na abertura em São Paulo após horas de atraso, reduzindo cerca de R$ 8 bilhões de sua participação de mercado.

As irregularidades estavam relacionadas a dívidas com bancos de operações de financiamento a fornecedores que não estão adequadamente refletidas nas demonstrações financeiras de 30 de setembro.

Em uma teleconferência com investidores na quinta-feira, Rial disse que a carga de dívida da empresa provavelmente é maior do que o esperado anteriormente e que precisará de novo aumento de capital daqui para frente. Os maiores acionistas da empresa, bilionários como Jorge Paulo Lemann, prometeram continuar apoiando a Americanas, de acordo com um documento.