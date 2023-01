Americanas (AMER3) desaba 75% e ação entra em leilão após detecção de rombo de R$ 20 bi

As açõs da Americanas (AMER3) entraram em leilão na B3 nesta qunta-feira, 12, após abrirem em queda de 75%, a R$ 3. A previsão era de que os papéis voltassem a ser negociados às 12h, mas o leilão teve que ser prorrogado para até às 13h.

A forte desvalorização ocorre após a empresa ter detectado "inconsistências contábeis" de R$ 20 bilhões em seu balanço do terceiro trimestre. O executivo Sergio Rial, que assumiu o cargo de CEO da Americanas no início do ano, anunciou sua renúncia após as inconsistências encontradas. André Covre, que havia assumido o cargo de CFO, também renunciou.

Segundo fato relevante divulgado pela Americanas na última noite, foi identificada a "existência de operações de financiamento de compras em valores da mesma ordem acima [R$ 20 bilhões], nas quais a Companhia é devedora perante instituições financeiras e que não se encontram adequadamente refletidas na conta fornecedores nas demonstrações financeiras" do terceiro trimestre de 2022.

"Ainda é difícil saber o verdadeiro impacto das inconsistências contábeis. Não está claro se foi uma fraude ou não", disse Fernando Ferrer, analista da Empiricus. "A empresa tinha um patrimônio líquido de R$ 14,7 bilhões de valor de mercado. Ainda precisa de uma investigação mais profunda. Mas pelos impactos anunciados, a companhia teria um patrimônio líquido negativo. A empresa precisaria fazer um aumento de capital para cumprir esse rombo, caso de fato exista."

Analistas do mercado que cobriam a Americanas rebaixaram as ações da empresa. A Genial, que tinha recomendação de compra, passou a recomdar a venda, com redução do preço-alvo de R$ 28,40 para R$ 9,40.

"A nossa interpretação é de que o problema estaria nas operações de financiamento de compras com fornecedores. A companhia realizava operações chamadas de Risco Sacado, onde repassa a responsabilidade do pagamento a fornecedores para instituições financeiras e que, por sua vez, reduziria a conta de Fornecedores no passivo, que teve seu valor declarado no balanço do terceiro trimestre de R$ 5 bilhões", avaliaram analistas da Genial em relatório.

"Como a Americanas passa a dever as instituições financeiras e não a fornecedores, os números fidedignos não estariam sendo refletidos no balanço, uma vez que acreditamos que os valores negociados nessas operações não tramitaram em sua integralidade pela conta de Empréstimos e Financiamentos."

Analistas do Itaú, que tinham R$ 15 para o preço-alvo da Americanas, colocou a cobertura da empresa em revisão. Em relatório, eles afirmaram que, além das inconsistências encontradas, as ações da companhia também devem ser penalizadas neste pregão pela saída do Rial, que goza de alta credibilidade no mercado.

Os papéis da companhia vinham de 42% de valorização no período de um mês em meio ao otimismo com a nova gestão, tocada por Rial. Até a BlackRock, a maior gestora do mundo, aumentou sua participação na empresa na expectativa de sua chegada.